Anzeige Kompetente Beratung und Service im Fokus

Zukunftsorientierte und fachmännische Beratung wird bei Schmid Sanitär, Heizung und Flaschnerei großgeschrieben. Neben Planung und Ausführung in allen Bereichen der Sanitär-, Heizungs- und Solartechnik stehen in der Fachfirma der Kunde und der Service an erster Stelle. "Unsere speziell ausgebildeten Kundendienst- und Servicetechniker sind für unsere Kunden ständig im Einsatz", betont Ulrich Schmid. Klempnerarbeiten werden von erfahrenen Mitarbeitern fachmännisch ausgeführt. Das Kundenspektrum des Unternehmens ist breit gestreut. Es reicht von Privatkunden über öffentliche Auftraggeber und Bauträger bis zu Hotels und Gewerbebetrieben.

Mit Sohn Stefan steht schon die nächste Generation in den Startlöchern. Nach seiner Ausbildung zum Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik absolvierte er noch eine Ausbildung zum Klempner in Ulm. Derzeit ist Stefan Schmid in der Meisterausbildung, um dann gut geschult in die Fußstapfen seines Vaters und Firmengründers Ulrich Schmid treten zu können. Im Rahmen des Pfingstmarkts in Klosterreichenbach bietet das Unternehmen eine Ausstellung. "Mit Informationen und Aktionen über moderne Heizungs- und Sanitärtechnik möchten wir die interessierten Besucher informieren", so Petra Schmid. Für die Kinder gibt es einen Luftballon-Weitflugwettbewerb. Und bei einem Schätzspiel können attraktive Preise gewonnen werden.

Immer zum Pfingstmontagsmarkt lädt das Klosterreichenbacher Unternehmen in der Bahnhofstraße 7 zu einer Ausstellung zu Heizungs- und Sanitärtechnik ein. So sind am Ausstellungstag auch ein Holz- und ein Pelletkessel in Betrieb zu sehen.

Im Sanitärbereich werden verschiedene Ausstellungsstücke präsentiert, die Ideen und Möglichkeiten rund ums Bad aufgreifen. Wieder mit dabei sind auch zwei Ausstellungswagen, die das Thema Heiztechnik beleuchten.

Für die jüngeren Besucher gibt es einen Luftballonwettbewerb.