Anzeige Kommunion

Kommunion in Dornahn ist am 8. April um 10.30 Uhr in Dornhan. Die Kommunionkinder sind Andre Vollmer (Dornhan),

Sandro Heimburger (Dornhan) und Jonas Wind (Weiden).

Die Erstkommunionfeier in für die Kinder aus Empfingen, Dettensee und Fischingen findet am 8. April um 10. 30 Uhr in Empfingen statt. Die Kommunionkinder sind: Lina Britner, Moritz Dettling, Milo Donisi, Eve Dziwinski, Melina Eger, Finn Eggenweiler, Emily Hildebrandt, Lea Koch, Leonie Kreher, Zoey Maltschev, Ben Milz, Chiara Mirotta, Gennaro Mirotta, Leonie Schon, Nicolas Schon und Abigail Widmann.