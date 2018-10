Anzeige Komfort trifft auf Luxus

Auch Probeliegen ist angesagt. Dabei kann der Kunde testen, ob ihm Taschenfederkern, Kaltschaum, Viscoschaum oder Gelauflagen zu einem besseren Liegegefühl verhelfen.

Ob lässige Couches mit legerer Polsterung, in stilvoller Optik mit einem Höchstmaß an Sitzkomfort, vielen möglichen Relax-Funktionen oder klassische, praktische Sofas auch für den kleineren Wohnraum – bei Möbel-Melber findet der Kunde auch zum zweiten Messe-Schwerpunkt eine Vielzahl an Modellen für jeden Anspruch. Viele neue Messemodelle sind übersichtlich und großräumig ausgestellt.

Die neuen gepolsterten Multitalente sehen nicht nur gut aus, sondern punkten auch mit inneren Werten, innovativen Ideen und überraschend vielen Anpassungsmöglichkeiten. Sie stimmen sich in Form, Optik und Funktion perfekt auf ihre Besitzer ein.

Neben den beiden Messeschwerpunkten präsentiert Möbel Melber natürlich auch sein umfangreiches Programm an innovativen Wohnwänden, Schlafzimmern, Dielen, Jugendzimmern und Büromöbeln. Als Ersatz für den wegen eines Trauerfalls abgesagten verkaufsoffenen Sonntags lädt Möbel Melber nun für Mittwoch, 31. Oktober, zur langen Einkaufsnacht ein. Das Team des Möbelhauses möchte seinen Kunden bis 22 Uhr die Gelegenheit geben, in ungezwungener Atmosphäre in aller Ruhe durch die Ausstellung zu flanieren. Ab 18 Uhr gibt es eine kostenlose Bewirtung mit Snacks und Getränken.