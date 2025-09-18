Anzeige: Kolpingsfamilie Sulgen feiert ihr 100-jähriges Bestehen

Am Sonntag, 21. September, beginnt um 9.30 Uhr der Jubiläumsgottesdienst in der St. Laurentiuskirche. Im Pfarrhof schließt sich die Feier an.

Der Jubiläumsgottesdienst zum 100-jährigen Bestehen der Kolpingsfamilie Sulgen wird am Sonntag, 21. September, ab 9.30 Uhr in der Kirche St. Laurentius vom Präses der Kolpingsfamilie, Pfarrer Dr. Eberhard Eisele, zelebriert. Die katholischen Kirchenchöre Sulgen und Hardt singen gemeinsam die moderne „Mainzer Messe“. Hierauf schließt sich die Jubiläumsfeier im Pfarrhof an.

Zwei weitere Höhepunkte im Jubiläumsjahr folgen im Oktober und November.

Kolpingsfamilie Sulgen mit bewegter Geschichte

Die Kolpingsfamilie Sulgen hat eine bewegte Geschichte. Sie begann am 6. Juli 1925, als sich 35 junge Männer unter dem Vorsitz von Pfarrer Paul Schmid trafen, um den katholischen Jungmännerbund Sulgen-Sulgau zu gründen. 1927 schloss sich der Verein dem Kolpingwerk an. „Das 1850 von Adolph Kolping in Köln gegründete Kolpingwerk ist ein generationenübergreifender Sozialverband. Ziel ist, durch Bildung und Gemeinschaft die Mitglieder anzuregen und zu befähigen, als mündige Christen ihr Leben zu gestalten“, schreibt Herbert Seckinger, der stellvertretende Vorsitzende der Kolpingsfamilie Sulgen. In der Zeit des Nationalsozialismus wurde der Verein in seinen Aktivitäten erheblich beschränkt. 1938 wurde er aufgelöst. Der Neubeginn erfolgte nach dem Krieg im Jahr 1946. „In der Nachkriegszeit erlebte die Kolpingsfamilie eine Zeit des Aufschwungs und zahlreicher Aktivitäten.“ Heute hat sie 75 Mitglieder. Der Vorsitzende ist Reinhold Seckinger, Präses ist Pfarrer Dr. Eberhard Eisele.

Programm von Bildung bis zum Hausball

Das jährliche Jahresprogramm bietet laut Herbert Seckinger neben Bildungsangeboten und Besichtigungen auch religiöse Angebote wie Gebetsstunden, Maiandachten, Abendlob, Bezirksveranstaltungen und die Kolpingsgedenktagsfeier.

Kolping-Hausball ein Höhepunkt im Jahresprogramm

Der jährliche Kolping-Hausball zur Fasnet ist die wichtigste gesellige Veranstaltung und mit seinem närrischen Programm ein Höhepunkt der Aktivitäten der Kolpingsfamilie Sulgen.

Mehrtägiger Jahresausflug

Ein weiterer Höhepunkt im Jahresprogramm ist laut Seckinger der mehrtägige Jahresausflug. „Mai- und Herbstwanderungen, Ferienfest, monatliche Treffen der Seniorengruppe, Kegelabende und Preisbinokel gehören ebenso zum festen Programm.“

Kolpingsfamile Sulgen packt immer mit an

Hinzu kommt die Unterstützung der Kirchengemeinde bei der Fronleichnamsprozession mit Altaraufbau und Blumenteppich sowie anschließender Bewirtung der Gemeinde. Die Kolpingsfamilie Sulgen hilft auch beim Schlachtfest und bei der Verteilung der Weihnachtsgeschenke an ältere Mitbürger.

Jährliche Schuhsammlung des Kolpingwerks

Eine große Aktion ist die Teilnahme an der jährlichen Schuhsammlung des Kolpingwerks.

Die Frauen seien bei der Kolpingsfamilie Sulgen zwar keine eigenständige Gruppe, „unterstützen die Veranstaltungen jedoch tatkräftig. Durch Einnahmen aus Veranstaltungen können jährlich hohe Spenden für Notsituationen und Projekte der dritten Welt geleistet werden“, schreibt der stellvertretende Vorsitzende Herbert Seckinger.

„Fis(c)erman’s Friends“ singen am 26. Oktober

Zum weiteren Jubiläumsjahr gehört ein Konzert mit den „Fis(c)herman´s Friends“ am Sonntag, 26. Oktober, ab 15.30 Uhr in der alten St. Laurentiuskirche. Die „Fis(c)herman´s Friends“ sind eine Gruppe der Kolpingfamilie Hardt. Sie sind kein klassischer Chor, weil auch Musikinstrumente dabei sind. Der Name der Formation geht zum einen auf eine bekannte Bonbonsorte zurück, und zum anderen auf den Namen des damaligen Pfarrers: Fischer.

„Pfundsweiber Speschl“ am Samstag, 15. November

Am Samstag, 15. November, lädt die Kolpingsfamilie ab 19.30 Uhr in den Pfarrhof zum Kabarettabend mit Sabine Schief ein. Der Titel: „Pfudsweiber Speschl“. Schief nennt sich selbst eine „schwäbische Herzhumoristin & schräge Kabarettistin“ und als ein Beispiel dafür, „dass man sich im Laufe seines Lebens seinem Namen annähert!“