Viel geboten ist im Kurort zum 50-jährigen Bestehen der Gesamtgemeinde. Höhepunkt und ein echtes Gemeinschaftswerk aller Ortsteile ist das Jubiläumswochenende am 28. und 29. Juni.

Laut Bürgermeister Fritz Link trat 1973 Weiler bei, ein Jahr später Burgberg und Erdmannsweiler, 1975 Buchenberg und Neuhausen. Trotz des Zusammenschlusses habe jeder Ortsteil seine eigene Identität bewahrt.

Übergreifendes Thema der Feierlichkeiten sei deshalb „Vielfalt in der Einheit“. Link zeigt sich dankbar für über 200 ehrenamtliche Helfer, die sich engagieren.

Höhepunkt ist das Jubiläumswochenende

Eröffnet wird das Jubiläumswochenende am Samstag, 28. Juni, ab 14 Uhr im Kurpark mit Musik der Orchester der Zinzendorfschulen und einer Rede Fritz Links. Musikalische Unterhaltung gibt es im Anschluss vom Jugendorchester des Musik- und Trachtenvereins Neuhausen sowie den Bands „Aufwind“ aus Erdmannsweiler und „LauterBlech“ aus Neuhausen.

Das Highlight ist abends „Rock-Pop & mehr mit den Blackforest Allstars“, begleitet von einer Illumination mit über 650 Leuchtmitteln.

Der Sonntag, 29. Juni, wird mit einem ökumenischen Gottesdienst eröffnet. Der Musik- und Trachtenverein Neuhausen lädt danach zu einem Frühschoppenkonzert ein, später gibt es Auftritte der Linedance-Gruppe des TUS Königsfeld, der Flummies des SV Buchenberg, des Seniorenblasorchesters des Blasmusikverbands Schwarzwald-Baar, eines Ukrainischen Chors sowie abends eine Abschlussparty mit der Band „VanTom & Co.“

Sie laden zum großen Festwochenende am 28. und 29. Juni ein (von links): Kurgeschäftsführerin Andrea Hermann, Bürgermeister Fritz Link und Hauptamtsleiter Felix Kuentz mit Fotografien einer Jubiläumsausstellung. Foto: Stephan Hübner

An beiden Nachmittagen lockt ein Spielegarten in den Kurpark, mehrmals gibt es „Szenisches von und mit Olaf Jungmann und dem Burgspektakelverein“, dazu eine Blaulichtschau mit 13 Fahrzeugen von Feuerwehr, DRK und Polizei in der Rathausstraße und am Rathausparkplatz.

Gewerbeschau in und um das Haus des Gastes

Für eine Gewerbeschau in und um das Haus des Gastes haben sich über 30 Aussteller aus Handwerk, Dienstleistung und Handel angemeldet. In Zusammenarbeit mit Wifög Schwarzwald-Baar, IHK und Handwerkskammer möchte man unter dem Motto „50 Jahre Königsfeld im Wandel - Fachkräfte und Wirtschaft im Fokus“ Aufmerksamkeit auf Arbeits- und Ausbildungsplätze im Ort lenken. Denn auch hier sei es für Betriebe eine große Herausforderung, neue Fachkräfte zu akquirieren, so Link.

Die ehrenamtlichen Autoren mit der druckfrischen Jubiläumschronik, die laut Fritz Link ein „tolles Kaleidoskop“ der Gesamtgemeinde ist. Foto: Stephan Hübner

Zu einem kulinarischen Garten laden die Vereinsgemeinschaften aller Ortsteile in den Kurpark ein. Ebenfalls an beiden Tagen präsentiert sich von der Friedrichstraße bis zum historischen Kurpark eine Oldtimerschau. Der Einzelhandel lockt mit einem verkaufsoffenen Sonntag.

Die Galerie K3 beteiligt sich mit verschiedenen Aktionen an der Kunstmeile. Foto: Stephan Hübner

Kunst und Kultur bietet eine Kunstmeile in der Gartenstraße und am Zinzendorfplatz. Örtliche freischaffende Künstler, die Fachschaften Kunst der Schulen sowie die Galerie K3 bieten 12 Aktionen, darunter Bildhauerei mit Zeljko Rusic, eine Graffiti-Wand, um selbst kreativ zu werden, die künstlerische Gestaltung von Sitzmöbeln oder die Präsentation der Ortsteilwappen in Mosaikform.

Jahresspendenaktion zugunsten des Urwaldspitals

In Dankbarkeit für die entstandene Gemeinschaft möchte Königsfeld schließlich auch an diejenigen denken, denen es nicht so gut geht, betont Link mit Verweis auf die Jahresspendenaktion zugunsten des von Albert Schweitzer gegründeten Urwaldspitals in Lambarene.

Zu dessen Gunsten findet auch am Mittwoch, 2. Juli, als ein weiterer Höhepunkt ein Benefizkonzert mit dem 50 Köpfe zählenden Heeresmusikkorps Ulm im Kurpark statt. Das ist die einzige Veranstaltung, für die Eintritt verlangt wird und für die es einen Vorverkauf gibt. Begleitend zu den Feierlichkeiten ist in der Lesegalerie und Schaufenstern des Einzelhandels die Ausstellung „Sehnsuchtsort“ geplant. Diese zeigt Schwarzweißfotos sehenswerter Gebäude und Ortslagen, angefertigt von dem Einwohner Günter Ludwig.

Am Festwochenende selbst und später in den Ortsverwaltungen und dem örtlichen Buchhandel verkauft, wird eine Jubiläumschronik mit 350 Seiten, welche die Zeit von 1975 bis 2025 detailliert beschreibt. Link spricht von einem „Gemeinschaftswerk von über 70 Autoren“ und einem „tollen Kaleidoskop“ der Gesamtgemeinde.

Weitere Informationen gibt es unter www.koenigsfeld.de.