Anzeige Königin der Blumen lädt ein

Mehr als 150 Marktstände entlang der Frauenberg- und Mömpelgardgasse bis zur Stadtkirche, im Stadtgraben und der Iselin­straße locken mit Kunsthandwerk, Schmuck, Blumen, Pflanzen, Stauden, Gestecken, Textilien, Düften, Kerzen, Likören und Kulinarischem wie Roseneis, Rosenküchle oder Rosenwasser – alles rund um die Rose. Jagdhornbläser treten aufGeöffnet ist der Markt von 11 bis 18 Uhr.

Die Jagdhornbläsergruppe des Hegerings Kleiner Heuberg Binsdorf/Erlaheim/Geislingen/Haigerloch spielt bei der Eröffnung des Markts durch Bürgermeister Thomas Miller um 11 Uhr. Gegen 14 Uhr werden die Gewinner des jährlichen Rosenwettbewerbs bekannt gegebe. Eine Ausstellung mit Skulpturen des Künstlers Zeljko Rusic aus Königsfeld wird um 12 Uhr im Rosen- und Skulpturengarten eröffnet. Auch Vereine und Gastronomen beteiligen sich am Rosenmarkt. Ein kostenloser Buspendelverkehr im Halbstundentakt wird eingerichtet. Die Haltestellen: Auto-Team, Postplatz, Sporthalle Hag, Taug­stein und Rosenfeld West/Gewerbegebiet.

Weiter geht der vom Arbeitskreis Freizeit und Kultur veranstaltete Rosenzauber mit einem Jazz-Frühschoppenkonzert des Vereins zur Förderung Rosenfelds am Sonntag, 1. Juli, im Rosen- und Skulpturengarten. Ab 11 Uhr spielt "Tante Friedas Jazzkränzchen" klassischen Jazz der Jahre 1900 bis 1940 mit Stücken von Fats Waller, Duke Ellington, W. C. Handy, Jelly Roll Morton, Earl Hines oder Louis Armstrong. Das Improvisationstheater "Die Mauldäschle" aus Albstadt zaubert am Samstag, 7. Juli, 19 Uhr, in der Fischermühle Geschichten aus spontanen Ideen und Zurufen der Zuschauer. Zu einem "gemütlichen Altstadtabend" treffen sich "Daheimgebliebene am Samstag, 4. August, ab 17 Uhr auf dem Wilhelm-Sülzle-Platz. Die Veranstaltung wird unterstützt durch den Fremdenverkehrsverein.