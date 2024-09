Anzeige: Knoblauchfest in Mahlberg

Am zweiten Septemberwochenende ist es wieder so weit. Bereits zum 24. Mal findet am 13. und 14. September das traditionelle Knoblauchfest der Mahlberger Feuerwehr statt.

Erfunden wurde das einst „kleinste Knoblauchfest der Welt“ bereits im Jahr 1975 von der zu dieser Zeit noch eigenständigen Orschweirer Abteilungswehr und fand nur im zweijährigen Rhythmus statt. Nach der Zusammenlegung der Feuerwehrabteilungen Mahlberg und Orschweier zur heutigen Freiwilligen Feuerwehr Mahlberg übernahm diese das Fest und lässt es nun aufgrund des ungebrochenen Publikumszuspruchs jährlich am zweiten Septemberwochenende stattfinden.

Bei fast allen angebotenen Speisen, die die Mahlberger Feuerwehrkameraden zubereiten, findet der Knoblauch seinen Platz. Egal ob eingelegte Grillsteaks oder der bekannte Spießbraten, ein feines Knoblauchsüppchen oder das Aioli-Baguette. Großen Wert legt die Feuerwehr weiterhin auf familienfreundliche Preise und ausreichende Portionen, damit es ein Fest für alle bleiben kann.

Der beliebte Knoblauch-Schnaps wird gereicht

Zudem serviert die Feuerwehr ein großes Getränkeangebot mit verschiedenen Bieren, Weinen sowie alkoholfreien Getränken. Für eingefleischte Kenner wird wieder der nur dort erhältliche Knoblauch-Schnaps zur Verdauung angeboten.

Die Gäste können es sich bei schlechtem Wetter in der ausgeräumten Fahrzeughalle, der Festbude oder einem angemieteten Zelt gemütlich machen. Foto: Feuerwehr Mahlberg

Wie gewohnt, wird auch die Festbude dieses Jahr wieder aufgebaut. Somit stehen den Gästen selbst bei schlechterer Witterung in der ausgeräumten Fahrzeughalle, der Festbude und einem angemieteten Zelt ausreichend trockene Plätze zur Verfügung. Für die Kinder besteht die Möglichkeit, die Feuerwehrfahrzeuge aus der Nähe zu beobachten oder die Hüpfburg zu erklettern.

Aufgrund der Kritiken der letzten Jahre hat sich die Feuerwehr Mahlberg um das Kommando Thomas Obergföll und Stefan Waldinger etwas neues ausgedacht: Dieses Jahr entfällt die Anstehschlange bei der Essensausgabe. In Zusammenarbeit mit der Firma Discover Systems GmbH erhalten dieses Jahr alle Kunden an der Kasse einen so genannten Pager, der automatisch durch Vibrieren und Blinken anzeigt, dass die georderten Speisen durch den Kunden an der Essensausgabe abgeholt werden können. Die Gastgeber der Feuerwehr erhoffen sich somit für die Kunden einen gemütlicheren Abend am Tisch und nicht nur in der Warteschlange.

Für die unterhaltsame musikalische Umrahmung sorgt am Freitag pünktlich zum Fassanstich um 18 Uhr der Musikzug Orschweier. Am Samstag beginnt das Knoblauchfest bereits um 17 Uhr.

Die Kameraden der Feuerwehr Mahlberg stecken seit Wochen ihre Kräfte in die Festvorbereitungen und freuen sich mit ihren Kommandanten auf viele zu verwöhnende Gäste aus Nah und Fern.