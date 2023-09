Jedes Jahr, wenn die würzige Knolle frisch gereift ist, startet die Freiwillige Feuerwehr Mahlberg ihr schon legendäres Knoblauchfest erneut. Jetzt ist es wieder soweit: Am kommenden Wochenende wird es im und vor dem Mahlberger Gerätehaus abermals recht deutlich nach der gerühmt gesunden Gewürz- und Heilpflanze duften.

„Das kleinste Knoblauchfest der Welt“

Erfunden hatte „das kleinste Knoblauchfest der Welt“ einst 1975 die damals noch selbstständige Orschweierer Abteilungswehr – dies war drum ursprünglich zweijährig nur für das eigene Dorf angelegt. 2008 wurde es dann gerne von der Mahlberger FFW nach der Fusion mit den Orschweierer Abteilungskameraden mit entsprechendem Ortswechsel ins neue Gerätehaus übernommen, bald sogar jährlich. Denn: Der stets fulminante Publikumszuspruch des originellen Spezialfestes ist bis heute ungebrochen, lockt seit Jahrzehnten längst auch viele auswärtige Gäste mit an.

Nach all den Jahren dreht sich beim Knoblauchfest garantiert (fast) alles um die seit Jahrtausenden gelobte heilsame und blutreinigende Wirkung der geruchsstarken Gesundheits-Knolle.

Eingesetzt wird sie darum von der Feuerwehr dezent bei fast sämtlichen ihrer angebotenen Speisen – ob Grillsteaks oder Spieß-Rollbraten über eine leckere, cremige Knoblauchsuppe bis zu Aioli-Baguettes und Salaten. Immerhin bleiben Bockwürste und Pommes Frites davon völlig unberührt! Mit denen haben somit auch Knoblauch eher wenig liebende Erwachsene oder Kinder nicht zu befürchten, hungrig heim gehen zu müssen.

Selbstverständlich gilt das auch für ein garantiert knoblauchfreies Getränkeangebot von Wein und Bier bis hin zu vielen alkoholfreien Erfrischungen. Nur für erwachsene Kenner wird indes als Ausnahme ein noch immer selbst angesetzter würziger Knoblauchschnaps nach Geheimrezept eingeschenkt – als sonst selten zu findende verschreibungsfreie „Spezial-Medizin“.

Eventueller Regen kann den erwarteten Festgästen nichts anhaben. Denn: Mehrere hundert Sitzplätze auch im ausgeräumten Gerätehaus samt Buden-Anbau an der Kirchstraße werden dafür sorgen, dass Besucher zuverlässig trocken bleiben, sofern es im zusätzlichen Bierbank-Freien auf dem eigenen Festplatz mal etwas tröpfeln sollte. Doch nach aktueller Wetterprognose steht kein Niederschlag an!

Für musikalische Unterhaltung sorgt am Freitag gleich nach Fassanstich um 18 Uhr der Musikzug Orschweier. Am Samstag startet dann schon um 17 Uhr eine Kapellen-Auswahl des Mahlberger Musikvereins. Natürlich ebenfalls so, dass dabei neben Ohrengenuss noch gepflegte Gespräche in normaler Lautstärke möglich sind. Schließlich gilt das FFW-Knoblauchfest als einer der Feier-Höhepunkte weit über Mahlberg hinaus, mit viel Hock-Gemütlichkeit und Wiedersehens-Treffmöglichkeiten.

Vorbereitung durch die Feuerwehr abgeschlossen

Die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr haben ihre Fest-Vorbereitungen seit einigen Wochen getroffen und freuen sich mitsamt ihrem Kommandanten Thomas Obergföll abermals auf zu verwöhnende zahlreiche Gäste auf ihrem Gelände am südlichen Mahlberger Verkehrskreisel.