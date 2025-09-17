Anzeige: Knoblauchfest in Mahlberg

Am dritten Septemberwochenende ist es endlich wieder so weit. Bereits zum 25. Mal findet am 19. und 20. September das traditionelle Knoblauchfest der Mahlberger Feuerwehr statt.
Erfunden wurde das einst „kleinste Knoblauchfest der Welt“ bereits im Jahr 1975 von der zu dieser Zeit noch eigenständigen Orschweirer Abteilungswehr und fand nur im zweijährigen Rhythmus statt. Nach der Zusammenlegung der Feuerwehrabteilungen Mahlberg und Orschweier zur Freiwilligen Feuerwehr Mahlberg übernahm diese das Fest und lässt es zwischenzeitlich aufgrund des ungebrochenen Publikumszuspruchs sogar jährlich am zweiten Septemberwochenende stattfinden.