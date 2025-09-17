Anzeige: Knoblauchfest in Mahlberg

Am dritten Septemberwochenende ist es endlich wieder so weit. Bereits zum 25. Mal findet am 19. und 20. September das traditionelle Knoblauchfest der Mahlberger Feuerwehr statt.

Erfunden wurde das einst „kleinste Knoblauchfest der Welt“ bereits im Jahr 1975 von der zu dieser Zeit noch eigenständigen Orschweirer Abteilungswehr und fand nur im zweijährigen Rhythmus statt. Nach der Zusammenlegung der Feuerwehrabteilungen Mahlberg und Orschweier zur Freiwilligen Feuerwehr Mahlberg übernahm diese das Fest und lässt es zwischenzeitlich aufgrund des ungebrochenen Publikumszuspruchs sogar jährlich am zweiten Septemberwochenende stattfinden.

Bei fast allen angebotenen Speisen, die die Mahlberger Feuerwehrkameraden zum Großteil selbst zubereiten, findet der Knoblauch seinen Platz. Egal ob eingelegte Grillsteaks oder der bekannte Spießbraten, ein feines Knoblauchsüppchen oder das Aioli-Baguette. Großen Wert legt die Feuerwehr weiterhin auf familienfreundliche Preise und ausreichende Portionen, damit es ein Fest für Alle bleiben kann. Anlässlich des diesjährigen Jubiläums wurde in Zusammenarbeit mit der Metzgerei Beck aus Altdorf eine Neuschöpfung in Form des „Knoblauch-Knacker“ vom Grill entwickelt, die einmalig dieses Jahr angeboten wird.

Zudem serviert die Feuerwehr ein großes Getränkeangebot mit verschiedenen Bieren, lokalen Weinen und selbstverständlich auch alkoholfreie Getränke. Für eingefleischte Kenner wird auch wieder der nur dort erhältliche Knoblauch-Schnaps zur Verdauung angeboten.

Für die jungen Gäste steht unter anderem wieder eine Hüpfburg zur Verfügung. Foto: Freiwillige Feuerwehr Mahlberg

Nachdem alle baubeteiligten Firmen großes Engagement gezeigt haben, konnte im Endspurt die fünfte Fahrzeugbox rechtzeitig für das Fest als neuer Küchenstandort erbaut werden. Ein großer Dank geht hierbei an alle Projektbeteiligten für die tolle Arbeit. Somit steht auch trotz veränderter Rahmenbedingungen dem Jubiläumsfest nichts im Wege. Wie gewohnt wird auch die eigens für das Knoblauchfest gebaute Festbude wieder aufgebaut, dass selbst bei schlechterer Witterung ausreichend Plätze in der ausgeräumten Fahrzeughalle und der Festbude bestehen. Für die Kinder besteht die Möglichkeit, die Feuerwehrfahrzeuge aus der Nähe zu beobachten, oder die Hüpfburg zu erklettern.

Aufgrund der gemachten Erfahrungen mit den „Pagern“ vergangenes Jahr wird heuer wieder auf das gewohnte System der Bonkasse und der Speisebons zurückgegriffen. Getreu nach dem Motto: Versuch war’s wert! Die Anstehzeit lässt sich aber aufgrund der Investitionen in die Küchentechnik hoffentlich auch dieses Jahr noch weiter verkürzen.

Für musikalische Umrahmung sorgt am Freitag zum Fassanstich durch Bürgermeiste Dietmar Benz oder Ortsvorsteher Bernd Dosch um 18 Uhr die Schorle-Band des Musikvereins Mahlberg. Am Samstag beginnt das Knoblauchfest bereits um 17 Uhr. Die Kameraden der Feuerwehr Mahlberg stecken seit Wochen ihre Kräfte in die Festvorbereitungen und freuen sich mit ihren Kommandanten auf zahlreiche Gäste aus Nah und Fern.