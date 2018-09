Anzeige Knackige Äpfel als kleines Dankeschön

D

ie Geschäfte der Werbegemeinschaft im Oberndorfer Handels- und Gewerbeverein (HGV) möchten natürlich, dass ihre Kunden fit in den Herbst starten. Sie bedanken sich deshalb bei ihrer Klientel mit knackig-frischen Äpfeln vom Bodensee. Wer also in diesen Tagen seine Einkäufe in der Neckarstadt erledigt, der verlässt die Läden nicht nur mit seinen erstandenen Waren. Obendrauf gibt es als Dankeschön noch leckeres Obst – kostenlos natürlich.

Der Oberndorfer HGV denkt sich für seine Kundschaft immer wieder kleine Aufmerksamkeiten aus. Im Sommer etwa verschenken die Mitglieds-Geschäfte Eis-Gutscheine an ihre Kunden. Zum Muttertag dürfen alle Frauen eine Rose mit nach Hause nehmen. Und zu Ostern? Natürlich – da warten bunt gefärbte Eier in den Läden.