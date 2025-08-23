Das Dreiland ist eine Region mit überdurchschnittlicher Qualität.
Die Kliniklandschaft im Kreis Lörrach befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel. Der Bau des neuen Zentralklinikums beim Lörracher Entenbad wurde viele Jahre lang intensiv diskutiert und steht nun vor der Fertigstellung. Der geplante Abriss des Krankenhausgebäudes in Rheinfelden ist dieser Tage in aller Munde, ebenso der dort in städtischer Regie geplante Bau eines Gesundheitszentrums. Auch die noch unklare Perspektive für den Standort Schopfheim be-wegt viele.