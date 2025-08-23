Die Kliniklandschaft im Kreis Lörrach befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel. Der Bau des neuen Zentralklinikums beim Lörracher Entenbad wurde viele Jahre lang intensiv diskutiert und steht nun vor der Fertigstellung. Der geplante Abriss des Krankenhausgebäudes in Rheinfelden ist dieser Tage in aller Munde, ebenso der dort in städtischer Regie geplante Bau eines Gesundheitszentrums. Auch die noch unklare Perspektive für den Standort Schopfheim be-wegt viele.

Trotz dieser Umbruchsituation gilt das Dreiländereck als Gesundheitsregion mit überdurchschnittlicher Qualität. Das Zusammenspiel deutscher, schweizerischer und französischer Gesundheitsperspektiven schafft zwischen Basel, Freiburg und Mulhouse ein leistungsstarkes Netzwerk. Innerhalb weniger Kilometer finden Patientinnen und Patienten spezialisierte Kliniken, deren Leistungen sich über Landesgrenzen hinweg ergänzen. Drei Beispiele – zwei aus Basel und eines aus dem Markgräflerland – verdeutlichen diese Vielfalt:

Spezialist für Neurorehabilitation

Im „REHAB Basel“ werden Menschen mit Hirnschädigung und/oder Querschnittlähmung nach Unfall oder Krankheit zurück ins Leben begleitet. Die hochspezialisierte Klinik für Neurorehabilitation und Paraplegiologie bietet ein breites stationäres Angebot und ergänzt dieses durch Behandlungen in Tagesklinik und Ambulatorium. Ziel ist es, Patientinnen und Patienten zu größtmöglicher Selbstständigkeit und Lebensqualität zu verhelfen. Auch nach einem stationären Auf-enthalt bleibt die Klinik als wichtige Begleiterin etwa bei der beruflichen Wiedereingliederung an der Seite der Gene senden. Mit international anerkanntem Know-how ist „REHAB Basel“ nicht nur für die Region, sondern auch für zahlreiche Zuweiser aus dem Ausland eine gefragte Adresse.

Mensch im Mittelpunkt

Weit über die Region hinaus bekannt als Rehabilitationseinrichtung für orthopädische Erkrankungen ist die Markgräf-lerland-Klinik im Bad Bellinger Kurgebiet. Nach orthopädischen oder internistischen Eingriffen können Betroffene hier ihre Genesung gezielt fortsetzen. Besonders nach Gelenkoperationen ist das Haus für viele Patienten die erste Wahl, die sie im Rahmen ihres Wunsch- und Wahlrechts angeben. Auch chronisch erkrankte Menschen schätzen die Klinik und kehren im vierjährigen Rhythmus ihrer Reha-Maßnahme regelmäßig zurück. Ihre Lage im Markgräflerland und das vielseitige Therapieangebot verbinden medizinische Kompetenz mit gesundheitsförderndem Ambiente.

Hochspezialisierte Kompetenz

Ein traditionsreicher Versorger ist das 1932 gegründete Bethesda Spital, mitten in einem der schönsten Spitalparks der Nordwestschweiz. Hier werden jährlich rund 6000 Patientinnen und Patienten stationär behandelt. Als Akutspital bietet das Haus in unterschiedlichen Fachbereichen hoch spezialisierte medizinische Kompetenz. Im Fokus stehen Orthopädie, Gynäkologie und Geburtshilfe, ebenso die Rehabilitation des Bewegungsapparates und Palliativmedizin. Neben modernster Technik legt das Bethesda großen Wert auf persönliche Betreuung, die Betroffene aus der Region wie aus dem gesamten Schweizer Mittelland anzieht.

Für viele Familien hat das Spital zudem eine besondere Bedeutung, da hier schon seit Generationen Babys zur Welt kommen – ein Ort, der Hightech-Medizin und menschliche Begleitung vereint. Die enge Zusammenarbeit mit niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten sorgt für eine lückenlose Versorgungskette.

