Anzeige Klinik ist in neuen Händen

Im vergangenen Jahr feierte das Winghofer Medicum sein 30-jähriges Jubiläum. Die Gründer und ehemaligen Besitzer Helmut Röhner, Berthold Hallmaier und Wolfgang Frank können zurecht auf eine erfolgreiche Unternehmensgeschichte zurückblicken. Nicht zuletzt verdankt die Klinik ihre besondere Stellung dem Erfahrungsschatz und der Kompetenz in der Behandlung von Sporterkrankungen und -verletzungen. Zum umfangreichen sportmedizinischen Profil des Winghofer Medicum zählen unter anderem Ball- und Ausdauersport, Leichtathletik und Turnen, Tennis, Golf, Ballett und Tanzsport, Fitness- und Gerätetraining sowie Winter- und Wassersport. Im Laufe der Jahre wurde das fachliche Spektrum über die Sportmedizin hinaus durch weitere Spezialdisziplinen ergänzt.

Mit dem Wechsel an der Spitze des Klinikumträgers wird sich am Versorgungsauftrag und der Unternehmensstruktur nichts ändern. Weiterhin wird eine medizinische Versorgung auf allerhöchstem Niveau angeboten. Dies betrifft sowohl die medizinische Expertise als auch die weitreichende Vernetzung mit Haus- und Fachärzten sowie Physiotherapeuten zum Wohle der Patienten. "Außerdem liegt uns ein enger Kontakt zu den Sportvereinen sehr am Herzen", betont Markus Mutz zudem.

"In unserer Klinik mit 26 Betten im Krankenhausplan des Landes Baden-Württemberg können wir Patienten aller Kostenträger umfassend und in hotelartiger Atmosphäre behandeln. Mit einer individuellen Betreuung jedes Patienten heben wir uns maßgeblich von einem normalen Krankenhaus ab", so Fischer. "Es ist bei uns Standard, dass ein Patient von der Operation bis hin zur Nachsorge von einem Arzt behandelt wird", so Fischer weiter. Statt einer eher unpersönlichen Krankenhaus-Atmosphäre herrscht im Winghofer Medicum eine familiäre Atmosphäre "Bei uns wird die Betreuung der Patienten durch ein kleines Team von Spezialisten gewährleistet, die neben einer hohen Fachkompetenz auch immer ein offenes Ohr haben", so Mutz.