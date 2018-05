Anzeige Kleine Auszeit vom Alltag

I hre Ausbildung zur Gesundheits- und Präventionsberaterin hat Elke Beiter an den Paracelsusschulen und der Massageschule Grewe in Reutlingen gemacht. Dazu kamen viele fachliche Zusatzausbildungen rund um Kräuterkunde (Phytotherapie), Ernährung, Bewegung (Rückenschulübungsleiterin) Entspannung sowie verschiedenen Massagearten. Neben klassischer Massage bietet Elke Beiter zum Beispiel Hot-Stone-Massage, Kräuterstempelmassage, die Faszien-Schröpfmassage und vieles mehr an, das für Lockerung und Entspannung sorgt.

Elke Beiter lässt in ihre Arbeit in der Praxis oder bei Firmenbesuchen mit dem mobilen Massagestuhl ihre jahrelange Erfahrung rund um die Wirkungs- und Anwendungsweise von Kräutern und Heilmitteln der Natur einfließen. Auch die richtige Ernährung ist ein wichtiger Teil ihrer Beratungstätigkeit. Sie bietet Führungen im eigenen Garten, Kochkurse und Vorträge an. Die Gesundheitsberaterin will den Menschen zu mehr Lebensqualität durch gesunde Ernährung, Bewegung und Entspannung verhelfen.

Sie legt Wert darauf, den Weg zu gesunder Ernährung durch einen ausgeglichenen Säure-Basenhaushalt im Einklang mit der Natur, durch die richtige Anwendung und Verwendung von Wild,-und Küchenkräutern aufzuzeigen. Elke Beiter berät auch bei Ernährungsumstellungen und zeigt eine gesunde Balance zwischen Aktivität und Entspannung auf.