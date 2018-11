Anzeige Klares Bekenntnis zum Standort Schramberg

Die Neueröffnung wird mit Vertretern von Industrie und Stadt sowie Kunden offiziell ab 17 Uhr mit einem kleinen Festakt gefeiert. Die Investition von rund 250 000 Euro sieht das Unternehmerpaar André und Jessica Alesi als klares Bekenntnis zum Standort Schramberg.

Die Inhaberfamilie ist längst im mittleren Schwarzwald heimisch geworden und wohnt inzwischen auch im Stadtzentrum. Begonnen im Jahr 1992 hat sich das Unternehmen, das in Trossingen noch eine Filiale betreibt, vom klassischen Bettenhaus zum Schlafraum-Einrichter entwickelt. Es werden komplette Schlafräume geplant und in Echtzeit, in 3D und mit Virtual-Reality-Brille für die potentiellen Kunden visualisiert.

Neben Schlafräumen gehören auch Einbauschränke, Tapeten, Bodenbeläge, Lampen, Raumdüfte und Wohnaccessoires zum umfassenden Angebot. Das Bettenland Alesi verfügt außerdem über eines der größten Studios von Schramm Betten in Süddeutschland. Die Nobelmarke Schramm stellt Betten, Matratzen und Topper her, die für Luxus, Design und Made in Germany stehen.