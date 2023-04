1 Das bislang letzte Frühjahrskonzert der Harmonie Dinglingen vor der Pandemie konnte im Jahr 2019 stattfinden. Foto: Bühler

Die Harmonie Dinglingen lädt nach drei Jahren Corona-Zwangspause wieder zum Frühlingskonzert ins Parktheater ein. Los geht es am Samstag, 15. April, um 20 Uhr.









Die Musiker der Harmonie Dinglingen freuen sich schon jetzt darauf, endlich wieder live vor einem großen Publikum auftreten zu dürfen. Das betont Vorstand Markus Kopf und spricht damit für den gesamten Verein. Im Rahmen von „Harmonie live“ werden die Musiker dem Publikum am Samstag ab 20 Uhr im Parktheater unter der musikalischen Leitung von Florian Haas ein abwechslungsreiches Programm darbieten.

Eröffnet wird das Frühjahrskonzert mit dem Triumphmarsch „AIDA-Gran Finale Secondo“. Die im Jahr 1871 in Kairo uraufgeführte Oper gilt als eine der bekanntesten aus der Feder von Giuseppe Verdi. Schauplatz der Oper in vier Akten ist Ägypten zur Zeit der Pharaonen.

Mit „Around the World in 80 days“ entführen die Musiker ihre Zuhörer in ein fantasievolles Abenteuer rund um die ganze Welt. Die bekannten Filmmusiken aus allseits beliebten Klassikern wie „The Lion King“ oder „Aladdin“, der Ragtime Hit „That’s a plenty“ oder einer der ersten modernen Westernklassiker –„Once upon a time in the west“ von Sergio Leone – sind nur einige weitere Highlights des Abends.

Eine rocklastige Reise in die 1980er-Jahre verspricht „Bryan Adams“, ein Arrangement von Nuno Osorio, das auf drei der beliebtesten Songs des Weltstars basiert.

Auch Freunde der traditionellen Blasmusik werden an diesem unterhaltsamen Abend garantiert auf ihre Kosten kommen, verspricht der Verein. So werden unter anderem Rudi Fischers Marsch „Die Sonne geht auf“ sowie „Sedona“ von Steven Reineke gespielt.

Der Eintritt ist frei, Einlass mit Bewirtung ist ab 19 Uhr.

Historie und heutige Jugendarbeit

In der damaligen selbstständigen Gemeinde Dinglingen wurde im März 1914 ein „Arbeiter-Musikverein“ gegründet. 21 Mitglieder und 7 aktive Musiker bildeten damals den Verein. Das Musizieren blieb auch nach den beiden Weltkriegen auf Veranstaltungen im Dorfgeschehen von Dinglingen ein fester Bestand. Bereits 1920 zählte man 140 Mitglieder. Heute spielt die Jugendarbeit eine große Rolle. Dazu stehen dem Verein qualifizierte Musiklehrer zur Verfügung.