Anzeige Klanginstallationen an verschiedenen Orten

"Neue Musik unterliegt einem ständigen Wandlungsprozess. Sie reagiert auf das aktuelle Zeitgeschehen. Komponisten entwickeln ihre Strategien und ihre Klangsprache in der Auseinandersetzung mit einem Sujet, einer Fragestellung, einer musikalischen Idee. In diesem Jahr spielen zum Beispiel Roboter und die Medienarchäologie eine Rolle, Filterblasen und öffentliche Gewalt. Die Komponisten setzen sich also mit sozialen, technischen, gesellschaftlichen Entwicklungen auseinander. Sie reflektieren die Gegenwart und schaffen ein Korrektiv mit den Mitteln der Musik. Die Konzerte, Diskussionen und Klanginstallationen der diesjährigen Musiktage verheißen ein spannendes und abwechslungsreiches Programm", so der Begrüßungstext im kleinen Programmheft durch den Künstlerischen Leiter der Donaueschinger Musiktage, Björn Gottstein.

Donaueschingens Kulturamtsleitern Kerstin Rüllke zeigt nochmals auf die Schwerpunkt der Veranstaltungen: Da wird auf die seit 25 Jahren bestehende, in vielerlei Formen präsente eigene Kunstgattung der Klanginstallationen verwiesen, die in diesem Jahr an sechs verschiedenen Orten eine Neuauflage erfahren: in der Heinrich-Feuerstein-Schule, im Kaminzimmer der Alten Hofbibliothek, im Fischhaus, im Gewölbekeller der Alten Hofbibliothek, in der Alten Molkerei und im Mueseum Art.Plus.

Das Klangkunstprogramm präsentiert in diesem Jahr Arbeiten aus Ägypten, Bolivien, Marokko, der Schweiz und Taiwan. Zwischen der Podiumsdiskussion am Donnerstag um 18 Uhr im Museum Art.Plus und dem Abschlusskonzert am Sonntag um 17 Uhr in der Baar-Sporthalle mit dem SWR Symphonieorchester liegen weitere neun Konzerte in den Donauhallen, in der Realschule, in der Erich-Kästner-Schule und in der Christuskirche.