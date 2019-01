Anzeige Klangbild, das den Chef begeistert

Claus Wiest, der in dritter Generation das Elektrogeschäft Wiest in Rottweil führt, bietet Sonoro Audio in verschiedenen Variationen und bis zu einer Preisklasse von 1100 Euro an. Alle Geräte haben ein Holzgehäuse, das in deutscher Ingenieurskunst verarbeitet und mit einem hochwertigen Audio-System versehen wurde. Die von Hand geschliffenen Holzgehäuse dienen nicht nur der Optik, sondern kommen auch einem unverfälschten, detailreichen und voluminösen Klangbild zugute, sagt Wiest.

Eines der Geräte hat es Wiest besonders angetan. Das mit Herzblut und viel Liebe zum Detail entwickelte "Prestige" wurde speziell für die anspruchsvolle Akustik in allen Wohnbereichen konzipiert. Zwei Koaxial-Lautsprecher sowie ein Hochleistungs-Subwoofer sorgen für perfekte Akustik. Mit dem Drücken des Starknopfes stehen eine Fülle an Internetradiosendern zur Verfügung, das DAB+Digitalradio und die Verbindung über den optischen Eingang mit einem TV-Gerät. Die Bedienung des all-in-one-Multitalents wurde so einfach wie möglich gestaltet und der Klang in den Vordergrund gestellt, erklärt Wiest.

Elektro Wiest feiert im zweistöckigen Fachgeschäft in der Hochbrücktorstraße im kommenden Jahr sein 90-jähriges Jubiläum. Das Traditionshaus versteht sich als Experte für Elektronikgeräte und Elektroinstallationen. Fernseher, Kaffeevollautomaten, Geschirrspüler, Waschmaschinen und vieles mehr füllen die Räume, und ein Vorortservice rundet das Angebot ab.