Die Gemeinde Hardt feiert den Anbau an die Kindertagesstätte St. Elisabeth. Beim Rundgang werden die vielen neuen Möglichkeiten der Kita deutlich.

„Hier wäre man gerne noch mal Kind!“ Dieser Satz war während der Einweihung der erweiterten Kindertagesstätte St. Elisabeth in Hardt häufiger zu hören. Beim Rundgang durch den nagelneuen Anbau überzeugten sich die Gäste von den vielen Möglichkeiten, die den Jungen und Mädchen in der Kita zur Verfügung stehen. Die Erzieherinnen standen in den verschiedenen Themenräumen Rede und Antwort.

Großer Kreativraum Die Anerkennungspraktikantin Alexa Weißer präsentierte zum Beispiel den Kreativraum. Auf jedem der Tische: Papier, Buntstifte und Scheren. Weitere Bastelmaterialien finden sich – schön sortiert – in zahlreichen Schubfächern.

Foto: Eric Zerm

In einem der Räume können sich die Kinder ganz dem Werkstoff Holz widmen, und haben hier auch die Möglichkeit, den Umgang mit Werkzeug zu lernen. Der „Werkzeug-Führerschein“, den sie hier machen können, enthält zum Beispiel den Umgang mit Schraubstock, Messwerkzeugen, Laubsäge, Feile, Schraubendreher, Zangen, Holzleim oder Hammer und Nagel.

Kinder haben ein Atelier

Ein Raum voller kleiner und großer Kinder-Kunstwerke ist das Atelier, zu dem sogar eine überdachte Terrasse gehört.

Darüber hinaus hält die Kita zum Beispiel ein Musikzimmer bereit, ein Bauzimmer (für das es von Bauleiter Thomas Broghammer ein Bauset mit Leonardo da Vincis selbsttragender Bogenbrücke gab), ein Lesezimmer (zu dem auch ein Bilderbuchkino gehört), ein Schlafraum (für den Mittagsschlaf der Kinder) und ein atmosphärisch beleuchteter Ruheraum.

Eine Schmutzschleuse

Eine Schmutzschleuse stellt sicher, dass die Kinder nicht zu viel Garten ins Innere der Kita tragen.

Die Schmutzschleuse Foto: Eric Zerm

Eine helle Mensa ist an das Foyer angeschlossen.

Im Anbau der Kindertagesstätte ist mit einem schönen Besprechungsraum auch an die Erzieherinnen gedacht.

Er Besprechungsraum für die Erzieherinnen der Kita Hardt Foto: Eric Zerm

Der nächste Bauabschnitt steht schon an (wie auch durch die Aufschrift an einer der Türen zu lesen ist: „Hier entsteht die Krippen-Sanierung“). Im nächsten Schritt wird das Bestandsgebäude saniert und modernisiert. Dort werden in Zukunft die Krippenkinder untergebracht, die bis dahin in einem angrenzenden Gebäude betreut werden.

„Wenn der jetzige U3-Bereich frei wird, zieht dort das Pfarramt ein“, blickte Pfarrer Dr. Eberhard Eisele im Gespräch mit dem Schwarzwälder Bote schon etwas voraus. Für danach gebe es die Idee, das jetzige Pfarramtsgebäude zu verkaufen.