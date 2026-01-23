Die Gemeinde Hardt feiert den Anbau an die Kindertagesstätte St. Elisabeth. Beim Rundgang werden die vielen neuen Möglichkeiten der Kita deutlich.
„Hier wäre man gerne noch mal Kind!“ Dieser Satz war während der Einweihung der erweiterten Kindertagesstätte St. Elisabeth in Hardt häufiger zu hören. Beim Rundgang durch den nagelneuen Anbau überzeugten sich die Gäste von den vielen Möglichkeiten, die den Jungen und Mädchen in der Kita zur Verfügung stehen. Die Erzieherinnen standen in den verschiedenen Themenräumen Rede und Antwort.