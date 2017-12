Anzeige Kirchenchor wird 150

Der Kirchenchor St. Nikolaus ist 150 Jahre alt, dieser Geburtstag wird am Patrozinium am Sonntag, 10. Dezember, gefeiert. Der Chor führt dazu die Schubertmesse auf. Bereits diesen Sonntag, 3. Dezember, gibt es einen ökumenischen Adventsbeginn in der Hohenzollernhalle.