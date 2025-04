Die Werbegemeinschaft Kinzigtal-Radweg lädt am Sonntag, 27. April, zum großen KINZIG RAD TAG ein. Entlang der rund 95 Kilometer langen Strecke und in den Innenstädten erwarten die Radler Musik, Mitmachaktionen und kulinarische Leckereien.

Der Start der Radsaison auf dem Kinzigtal-Radweg wird in diesem Jahr am 27. April eingeläutet und groß gefeiert. Denn an diesem Tag findet zum dritten Mal der KINZIG RAD TAG entlang des gesamten Streckenverlaufs statt.

Auf den rund 95 Kilometern von Freudenstadt bis Offenburg präsentieren die anliegenden Gemeinden ein ganz besonderes Rahmenprogramm. So werden die Radstrecke und die Innenstädte mit Musik, Mitmachaktionen und kulinarischen Stationen belebt und laden die Radfahrer zu einem kleinen Zwischenstopp ein. Egal, ob für Familien, Tourenradler oder E-Bike-Fahrer – für jeden ist an diesem Tag etwas dabei.

Ein Fotopoint für das schönste KINZIG-RAD-TAG- Bild, mehrere Rad-Service-Stationen, ein Kunsthandwerkermarkt, Schauwiedendrehen, Stadtführungen, ein Familientag rund ums Fahrrad, belebte Innenstädte, die Eröffnung einer neuen dauerhaften Rad-ServiceStation sowie musikalische Unterhaltung von früh bis spät gehören zu den Highlights des Tages.

Ein kleiner Überblick über das Gebotene in den Städten und Gemeinden des Verbreitungsgebiets soll die Orientierung erleichtern:

Wolfach: Am Wiedofen der Wolfacher Kinzigflößer wartet auf die Besucher von 11 bis 16 Uhr Schauwiedendrehen. Im Dorfgemeinschaftshaus Halbmeil bewirtet von 11 bis 17 Uhr der TV Wolfach.

Hausach: Um 11 Uhr erfolgt am Westwegportal gemeinsam mit Rolf Köchl vom ADAC und Bürgermeister Wolfgang Hermann die Eröffnung der neuen Rad Service Station des ADAC. Von 11 bis 18 Uhr werden die Gäste an der Minigolfanlage bewirtet. Essen und Trinken gibt es von 13 bis 18 Uhr auch am Hexenhäusle der Sulzbachhexen Hausach. Zwischen 11 bis 18 Uhr wartet auf dem Parkplatz am Minigolf Hausach der ADAC Fahrradparcours für Kinder mit dem ADAC Ortsclub Campingfreunde Offenburg. Von 13.30 bis 15.30 Uhr unterhalten die Schwarzwälder Alphorn- und Weisenbläser am Kinzigdamm. An der Tannenwaldhalle lockt zudem das 27. Hausacher MTB Weekend.

Haslach: Den ganzen Tag über werden die Besucher auf dem Marktplatz bewirtet. Von 12 bis 14.30 Uhr gibt es Blasmusik mit „Im Ernst, wir moschen weiter“, zwischen 15 und 18 Uhr spielen „spirits music“.

Unter dem Motto „Nostalgisches Radfahren“ sind alle eingeladen, sich mit nostalgischer Kleidung auszustatten und mit alten, verkehrstüchtigen Fahrrädern eine Tour nach Haslach zu unternehmen. Als besonderes Dankeschön erhält jeder nostalgisch gekleidete Radfahrer auf dem Marktplatz ein Freigetränk.

Schmidts BikeShop lädt ein zum Tag der offenen Tür mit Sonderausstellung. Werk II von KinzigFoodWheel beim Gartencenter Göppert bietet sich optimal als Zwischenstopp mit Stempelstation sowie WC, Speisen und Getränken an.

Fischerbach: Das Verkaufshäuschen der Familie Schmieder fungiert als Stempelstation und ist frei zugänglich.

Steinach: Der Gesangverein „Unser Chor“ serviert ab 11 Uhr im Haus der Jugend und Vereine Kaffee und Kuchen, gegebenenfalls auch Herzhaftes und Kaltgetränke. Bei schönem Wetter wird auf dem Pausenhof bewirtet.

Offenburg: In der Kreisstadt findet der Tagesabschluss statt. Auf dem Marktplatz sorgt von 15 bis 18 Uhr eine Liveband für musikalische Unterhaltung. Es gibt außerdem einen Infostand, an dem jeder Teilnehmer des KINZIG RAD TAGS einen Gutschein für ein Getränk in der ansässigen Gastronomie erhält.

In den vergangenen Jahren hat sich zudem der Stempelpass als ganzjähriges Angebot entlang des Radweges etabliert. Ähnlich wie beim Pilgerpass können in allen Orten entlang der Strecke Stempel gesammelt werden. Wer den gut gefüllten Pass in den Tourist-Informationen abgibt, kann das ganze Jahr über an einem Gewinnspiel teilnehmen.

Speziell am KINZIG RAD TAG können die Teilnehmer mit nur drei Stempeln ihr Glück beim Gewinnspiel versuchen und dabei auf tolle Preise aus der Region hoffen. Die Preise reichen von Wertgutscheinen für regionale Schwimmbäder, Gastronomiebetriebe und Geschäfte bis hin zu Sachpreisen regionaler Sponsoren.

Toller Tipp für einen entspannten KINZIG RAD TAG: Durch die gute Anbindung an die Bahnstrecke können der Rückweg oder Teilstrecken bequem mit der Bahn zurückgelegt werden.

Alles Wissenswerte

Weitere Informationen zur Veranstaltung, dem Gewinnspiel und das genaue Rahmenprogramm gibt es unter www.kinzigtalradweg.de.