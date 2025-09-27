Anzeige: Kindergarten Bochingen: Neue Räume in „Villa Kunterbunt“ sind bezogen

Für 3,6 Millionen Euro hat die Stadt Oberndorf den Kindergarten „Villa Kunterbunt“ in Bochingen erweitern lassen. Die Kinder freuen sich.
„Die Kinder haben die neuen Räume sofort angenommen und sich gleich wohlgefühlt“, berichtet Eva Steinmaier, Leiterin der Kindertageseinrichtung „Villa Kunterbunt“ in Bochingen. Die neuen Räumlichkeiten an der Scheuergasse sind seit Anfang September in Betrieb. Die drei bestehenden Gruppen sind aus dem Altbau in den modernen Neubau umgezogen. Direkt nach dem Umzug begann die Sanierung des Bestandsgebäudes.