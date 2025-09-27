Anzeige: Kindergarten Bochingen: Neue Räume in „Villa Kunterbunt“ sind bezogen

Für 3,6 Millionen Euro hat die Stadt Oberndorf den Kindergarten „Villa Kunterbunt“ in Bochingen erweitern lassen. Die Kinder freuen sich.

„Die Kinder haben die neuen Räume sofort angenommen und sich gleich wohlgefühlt“, berichtet Eva Steinmaier, Leiterin der Kindertageseinrichtung „Villa Kunterbunt“ in Bochingen. Die neuen Räumlichkeiten an der Scheuergasse sind seit Anfang September in Betrieb. Die drei bestehenden Gruppen sind aus dem Altbau in den modernen Neubau umgezogen. Direkt nach dem Umzug begann die Sanierung des Bestandsgebäudes.

Gruppenräume großzügig geschnitten Die großzügig geschnittenen Gruppenräume im Neubau verfügen über große Fensterfronten, die viel Tageslicht ins Gebäude lassen.

Anbau ist in drei Hauptbereiche gegliedert

Der durchdachte Grundriss gliedert den Anbau in drei Hauptbereiche: Herzstück der Einrichtung ist ein breiter Flur, der das gesamte Gebäude strukturiert. Hier befindet sich eine gemütliche Leseecke, und ausreichend Platz zum Spielen und Toben gibts auch. Am Ende des Flurs liegt die Cafeteria, in der die Kinder ihr Essen einnehmen können. In der modernen Küche können Erzieherinnen und Kinder zudem gemeinsam kochen.

Versorgungsküche, falls zukünftig eine Ganztagsgruppe eingerichtet wird

Der Flur geht nahtlos in die Garderobennischen über. Links des Flurs befinden sich die neuen Verwaltungsräume samt Besprechungsraum, der Mitarbeiterbereich, Technikräume sowie eine Versorgungsküche; besonders wichtig, falls zukünftig eine Ganztagsgruppe eingerichtet wird.

Jeder der Gruppenräume hat einen Nebenraum

Auf der Südseite des Gebäudes erstrecken sich die drei hellen Gruppenräume. Jeder dieser Räume ist mit einem Nebenraum ausgestattet, ebenfalls mit großen Fensterfronten. Die innenliegenden Wände sind verglast, sodass Erzieherinnen die Kinder gut im Blick behalten können. Von den Gruppenräumen gelangen die Kinder über eine überdachte Terrassennische ins Außengelände. Zusätzlich verfügt jede Gruppe über einen innenliegenden Sanitärbereich und einen separaten Materialraum.

Automatische Belüftungsanlage versorgt die Räume

Die Räume werden über eine moderne automatische Belüftungsanlage versorgt und sind mit Akustikschutzdecken ausgestattet.

Neu- und Altbau sind durch verglasten Windfang verbunden

Der Erweiterungsbau ist durch einen verglasten Windfang mit dem Altbau verbunden, sodass trockenen Fußes hin und her gewechselt werden kann. Die elegante Stahlkonstruktion verbindet die beiden Gebäudeteile harmonisch miteinander.

Mehr über das Bauprojekt und darüber, wie es weitergeht, erfahren Sie in unserem zweiten Text.

Gebäudedaten: 3500 Kubikmeter umbauter Raum; Holzständerbauweise. Es ist ein barrierefreies Gebäude mir begrüntem Dach und Photovoltaik-Anlage. Beheizt wird das Gebäude mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung.