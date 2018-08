Anzeige Kinder entdecken das mittelalterliche Leben

Dazu sind alle Kinder eingeladen, die davon träumen, einmal ein tapferer Ritter, ein treuer Knappe oder ein edles Burgfräulein zu sein und in das mittelalterliche Leben auf einer Burg einzutauchen.

Die Termine: Am Samstag, 1. September, werden aus Ytong-Steinen Skulpturen für den Burggarten hergestellt. Am Montag, 3. September, fertigen sich die Ritter ihre Helme und die Burgfräuleins mit glitzernden Edelsteinen besetzte Kronen und Diademe. Am Dienstag, 4. September, entstehen Steckenpferde und am Mittwoch, 5. September, Ritterwappen und eine Trinkflasche. Am Donnerstag, 6. September, steht das Mixen eines Zaubertrankes auf dem Programm und am Freitag, 7. September, werden ein Feenhut und ein Zauberstab gebastelt. Am letzten Tag des Ferienprogrammes, am Samstag, 8. September, entstehen aus Holz und buntem Bast Ritterschwerter und alle teilnehmenden Kinder erhalten eine Urkunde. Das Ferienprogramm findet im Schwarzwald-Baar-Center an den genannten Tagen von 12 bis 18 Uhr statt.