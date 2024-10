Anzeige: Kilwi in Rust

Gewerbetreibende und Gemeinde präsentieren sich am Sonntag, 20. Oktober, zwischen 12 und 17 Uhr mit zahlreichen Aktionen, Highlights und unterhaltendem Programm – in diesem Jahr unter dem besonderen Motto „25 Jahre Gewerbeverbund Rust“.

Bereits zur Mittagszeit – ab 12 Uhr – locken die kulinarischen Köstlichkeiten des traditionellen Kilwi-Essens in den teilnehmenden Gaststätten. Im Anschluss können sich Familie, Nachbarn, Freunde und Gäste zum Bummeln und Stöbern im Ortskern sowie im Gewerbegebiet treffen.

Auch in diesem Jahr gibt es wieder eine Menge zu entdecken. Neben den bekannten Angeboten wie dem Kinderkarussell auf dem Sonnenplatz, dem Würfel-Gewinnspiel sowie dem beliebten Flohmarkt in der Hindenburgstraße sorgen neue Aktionen für Abwechslung: Onil der Drache – auf der Suche nach Futter – stattet den Kindern jeweils um 13.30, 14.30 und 16 Uhr auf dem Alte-Waage-Platz einen Besuch ab, im Gewerbegebiet sorgt die Band „Wie warme Semmeln“ für musikalische Unterhaltung.

Lesen Sie auch

Für eine weitere Besonderheit sorgt in diesem Jahr „Wohnpunkt Raumausstattung“, dessen Team im Rahmen der Kilwi ihr 15-jähriges Bestehen feiert. Hier können sich die Gäste von den Köstlichkeiten des Angelvereins verwöhnen lassen.

Bildhauerin Betty Beier beim Konservieren einer Bodenoberfläche. Foto: Betty Beier

Die Bildhauerin Betty Beier aus Rheinland-Pfalz präsentiert in der vom Kulturkreis organisierten Ausstellung von Samstag, 19., bis Montag, 21. Oktober, ihre Werke zum Thema „Erde – gefasst: Bildskulpturen und Zeichnungen“. Mit ihren Kunstwerken versucht sie die zwiespältige Beziehung des Menschen zu seiner Umwelt auszudrücken.

Gewerbeverein feiert sein 25-jähriges Bestehen

Der Gewerbeverbund Rust, gegründet am 8. März 1999, feiert im Rahmen der diesjährigen Kilwi mit seinen Mitgliedern seinen 25. Geburtstag. Im Jahr 2003 fand die erste Kilwi-Veranstaltung statt. Seit der Kilwi im Jahr 2007 können sich die Besucher über einen zusätzlichen Flohmarkt in der Hindenburgstraße freuen. Bis heute feiert der Gewerbeverbund gemeinsam mit der Gemeinde die traditionelle Kilwi am dritten Sonntag im Oktober. Derzeit verfügt der Gewerbeverbund über 32 Mitglieder.

„Die Durchführung der Ruster Kilwi wäre ohne das große Engagement aller Beteiligten sowie zahlreicher Helferinnen und Helfer nicht möglich“, be-tonen Bürgermeister Kai-Achim Klare und der Erste Vorsitzende des Gewerbeverbunds, Reiner Metzger. „Wir danken daher allen, die zum erfolgreichen Gelingen der diesjährigen Kilwi beitragen.“

Die teilnehmenden Betriebe und Institutionen sowie die Aktionen rund um die Kilwi in Rust werden in der gewohnten Kilwi-Zeitung vorgestellt. Wer sich online informieren möchte, findet diese auf der Webseite der Gemeinde Rust als Download: www.rust.de.