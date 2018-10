Festlich und üppig war an Kilbi das Essen: So gab es zuerst Nudelsuppe mit Rindfleisch, danach Eingemachtes oder Saueressen. Dann folgte der Hauptgang: Schafbraten, Kartoffelbrei – und eigentlich fast nur an Kilbi – ein Endiviensalat und dazu noch Apfelmus. Danach kamen Kilbiküchle und frischer Heidelbeerwein auf den Tisch.

Auch der Hirtenbube durfte bei dieser Gelegenheit einmal vom Wein probieren. Manch ehemaliger Hirtenbube erzählt, am Kilbisonntag einen Schwips gehabt zu haben, was meistens das Ziel der Knechte war. Auch am Kilbimontag und -dienstag wurde in mehreren Gängen gegessen, und es gab jeden Tag Schafbraten, Kilbiküchle und Heidelbeerwein. An diesen Tagen hat man außerdem die Erntehelfer aus der Stadt eingeladen. An beiden Tagen war der Nachmittag arbeitsfrei. Da die Felder mit Getreide und Kartoffeln abgeräumt waren, wurde es auch für die Hirten leichter.