1 Wer unvorbereitet in den Winter startet, kann durchaus in frostiger Kälte im Nirgendwo stranden. Foto: Pixabay/bneijt

Wie das Auto winterfest gemacht wird















Folgende Checks stehen in der Werkstatt auf der Agenda. Die Batterie testen: Im vergangenen Jahr führten leere Batterien die ADAC-Pannenstatistik mit 46,2 Prozent an. Kein Wunder: Immer mehr Komfort an Bord zieht Strom, und das bei eiskalten Minusgraden.

Vor Überraschungen sicher ist, wer den Stromspeicher in der Werkstatt vor dem ersten Frost überprüfen lässt: Speicherkapazität, Ladezustand und Kaltstromfähigkeit. Pole und Anschlussklemmen werden gesäubert und gefettet, ältere Akkus gewechselt. Reifen wechseln: Bei "Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte" schreibt die Straßenverkehrs-Ordnung Winterreifenpflicht vor. Die Pneus mit dem Alpine-Zeichen – ein Bergpiktogramm mit Schneeflocke – auf der Reifenflanke rollen wintersicher, wenn die Profiltiefe mindestens vier Millimeter beträgt. Erlaubt sind bis Ende September 2024 auch Ganzjahresreifen mit dem M+S-Kürzel, sofern sie bis 2017 hergestellt wurden.

Auf dem Werkstatt-Auftrag stehen zudem Auswuchten, Luftdruck-Kontrolle und Check der Reifendruckkontrollsysteme. Beleuchtung testen und einstellen: Jedes vierte Auto fiel 2021 mit Mängeln durch den Licht-Test – fatal besonders in der dunklen Jahreszeit, wenn Schnee, Matsch und Dunkelheit die Augen immens fordern. Dabei ist die Funktionsprüfung ein Kinderspiel: einmal ums Auto laufen und die Fehler notieren. Danach wechselt die Werkstatt defekte Leuchtmittel aus und stellt Scheinwerfer richtig ein. Kühler- und Scheibenfrostschutz einfüllen: Zu wenig und zu geringer Frostschutz im Kühlwasser – empfehlenswert: ist er bis –25 Grad Celsius – kann einen Motorschaden verursachen. Im Wischwasser – empfehlenswert bis –20 Grad Celsius – kann es zum Einfrieren von Wasser, Pumpe und Spritzdüsen führen. Nachfüllen ist angesagt, und ein Gebinde Scheibenfrostschutz sollte immer an Bord sein. Türdichtungen pflegen: Autotüren frieren bei Frost schnell mal fest, wenn man die empfindlichen Gummidichtungen nicht pflegt und sie mit den Jahren porös werden. Dafür gibt es schnelle Hilfe: erst gründlich reinigen, trocknen lassen und sie anschließend mit Pflegepray, -stift oder -puder behandeln. Scheiben und Wischer prüfen: Ohne klare Sicht keine sichere Fahrt. Dazu müssen die Scheiben auch innen mit Glasreiniger geputzt werden. Die Werkstatt schaut nach Rissen oder Steinschlägen in der Frontscheibe.

Ziehen die Wischerblätter schon vor dem Winter Schlieren, ist es höchste Zeit für ein neues Paar. Und wer abends eine Folie unter die Wischer klemmt, geht sicher, dass sie über Nacht nicht anfrieren – kleine Tat, große Wirkung. Lack schützen: Nichts nagt an vorgeschädigten Lacken mehr als Lauge, Streusalz und Schmutz. Bevor die Streufahrzeuge ihren Job erledigen, helfen die fachgerechte Ausbesserung von Schäden und eine Kur mit Wachs oder Politur. Danach gilt: Waschen wie sonst auch. Im Dunkeln wird ein sauberes Autos einfach besser gesehen. Zubehör bereitlegen: Sie sind die Retter in der Not: Handfeger, Handschuhe, Scheibenenteiserspray/Eiskratzer, Starthilfekabel, Abdeckfolie für die Frontscheibe, Antibeschlagtuch, Türschlossspray bei konventionellen Schlössern – am besten in der Jackentasche –, im Gebirge Schneeketten, ein kleiner Sack Sand und eine Schaufel. Im Stau helfen warme Decken, heiße Getränke und Snacks.