Der Standort Rottweil nach dem umfangreichen Umbau: Hochmodern und mit allem ausgestattet, was sich die Kunden wünschen.

Die Kessler GmbH ist eines der größten und leistungsstärksten Telekommunikationsunternehmen in Baden-Württemberg – und das seit mehr als 23 Jahren. Die Basis für diesen Erfolg wurde in Rottweil gelegt. Der Standort wurde nun grundlegend neugestaltet.















Rottweil - "Die Kundennähe ist bei uns Programm, das wird von unseren privaten und geschäftlichen Kunden sehr geschätzt", sagt Simone Kessler, die zusammen mit ihrer Schwester Petra Kessler das Unternehmen erfolgreich führt. Damit das auch so bleibt und die Kundschaft noch besser bedient und beraten werden kann, wurde das Rottweiler Geschäft nun grundlegend modernisiert und fit für die Zukunft gemacht.

Insgesamt zwei Monate lang war der Rottweiler Standort aufgrund der äußerst umfangreichen Umbaumaßnahmen geschlossen. Nun feiert die Kessler GmbH zusammen mit ihren Kunden die Neueröffnung. Neben den neuen Räumlichkeiten warten auf die Kundinnen und Kunden zahlreiche attraktive Angebote in bewährter Kessler-Qualität.

Modernes Ambiente

Der Eingangsbereich des Ladengeschäfts ist nun komplett neu und behindertengerecht, da stufenlos und mit einer Rampe versehen. Während die neue Verkabelung für Elektrik und IT von den Besuchern eher nicht wahrgenommen werden, profitieren sie aber unter anderem von den modernen sanitären Anlagen, der topaktuellen Klimaanlage sowie von den großzügigen Schaufenstern.

Der Innenraum überzeugt durch ein ganz besonderes Ambiente. "Die modernste Möbel-Innenausstattung unserer beiden größten Partner Telekom und Vodafone bieten unseren Kunden ein ganz neues Einkaufserlebnis", freut sich Simone Kessler. Neu sind zudem die großen Ausstellungs-Präsentationsflächen der angesagten Hardware-Hersteller Apple, Samsung und Xiaomi. "Und durch unsere Vorführanschlüsse können die Interessenten Magenta TV der Telekom und den mega-schnellen Gigabit-Anschluss von Vodafone live hautnah erleben."

Die Neueröffnung wird bei der Kessler GmbH natürlich gebührend gefeiert mit tollen Eröffnungs-Angeboten. "Die feierliche Eröffnung für unsere Kunden und Geschäftspartner findet dann etwas später statt", sagt Simone Kessler.

Experten seit 23 Jahren

Was vor 23 Jahren in Rottweil mit dem ersten Vodafone-Shop begann, hat sich über die Jahre zu einem breit aufgestellten Experten-Team in Sachen Kommunikation entwickelt – die Kessler GmbH zählt längst zu den ganz großen Telekommunikationsunternehmen in Baden-Württemberg.

Die privaten Kunden schätzen dabei vor allem die drei Fachhandelsgeschäfte in Albstadt, Balingen und Rottweil. Hier finden die Kunden kompetente Ansprechpartner, die seit vielen Jahren im Telekommunikations-Markt unterwegs sind und ihre Erfahrungen zum Nutzen der Kunden einbringen. "Wir freuen uns natürlich ganz besonders darüber, dass unsere erfahrenen Fachverkäuferinnen und -verkäufer das Vertrauen der Interessierten genießen und über die Jahre viele treue Stammkunden gewonnen haben", sagt Petra Kessler. "Das ist ein Zeichen für uns, dass wir die Bedürfnisse der Kunden richtig wahrnehmen und bedienen."

Top-Konditionen und klasse Service für alle

Im Kessler Business Center fühlen sich immer mehr Geschäftskunden gut aufgehoben, und das aus gutem Grund. "Wir haben die großen Anbieter Telekom, Vodafone und O2 im Boot und können anbieterunabhängig und optimal auf den Bedarf des Kunden zugeschnittene Lösungen anbieten", so Simone Kessler und verspricht: "Wir finden immer die perfekte Lösung." Die Liste der namhaften Kunden ist dabei bemerkenswert und es werden immer mehr. "Unsere Vertriebsmitarbeiter sind auch im Außendienst beim Kunden vor Ort", erklärt Petra Kessler. "Unsere hauseigene Distribution hat ihren Sitz in Balingen und ist unter dem Namen Inocent mittlerweile bundesweit bekannt." Das Kessler-Team vermarktet Telekommunikations-Dienste und -Hardware an über 300 Vertriebspartner. "Durch unser großes Vertrags-Volumen in den eigenen Shops und bei unseren Partnern sowie die großen Mengen an Hardware-Bezügen profitieren wir von attraktiven Konditionen", erklärt Simone Kessler. "Daher können wir eine attraktive Preis- und Tarifgestaltung anbieten – und davon profitieren alle unsere Kunden."

Der Service endet aber nicht beim Verkauf, sondern geht weit darüber hinaus. Im Kessler Service & Repair Center in der Balinger Wilhelm-Kraut-Straße finden die Kunden die hauseigene Reparaturwerkstatt vor. Oft können die Reparaturen dabei sofort durchgeführt werden. Der Installations-Service rundet das Portfolio ab. Hier kümmern sich die Profis vor Ort um den Anschluss und führen alles Notwendige für die perfekte Installation aus.