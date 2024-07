1769 schmiedet der Dorfschmied Jakob Sauter in Onstmettingen eine neuartige Waage für Handelsleute, deren Gewicht an einem Zeiger abgelesen werden kann. Sie ist eine Erfindung des Dorfpfarrers Philipp Matthäus Hahn. Jakob Sauter teilt die Skala ein und justiert die Hahn’sche Waage auf das richtige Gewicht. Er wird der erste Waagenbauer der Familie.

Wie aus Sauter Kern wurde

Anfang des 19. Jahrhunderts übernimmt Simon Sauter die Werkstatt seines Vaters Jakob und widmet sich mit drei Söhnen dem Bau von Präzisionswaagen. Es grenzt an ein Wunder, dass in einem abgelegenen Dorf lange vor dem industriellen Bedarf solch genaue Waagen entstehen. Tragischerweise sterben zwei von Simon Sauters Söhnen früh. Auch das Schicksal der Waagenwerkstatt steht auf dem Spiel. Doch dann heiratet Auguste Sauter, die Witwe von Matthäus Sauter, Gottlieb Kern. Dieser tritt in die Werkstatt ein und begründet den heutigen Markennamen.

1863 gilt Kern mit neun Mitarbeitern bereits als württembergischer Großbetrieb. Die Serienfertigung von Präzisionswaagen beginnt. Als 1870 Kerns Stiefsohn Albert Sauter ins Geschäft eintritt, wird der Firmenname auf Gottl. Kern & Sohn geändert. Das Unternehmen zählt bald zu den größten Präzisionswaagenherstellern Deutschlands. 1885 siedelt die Firma ins benachbarte Ebingen um, denn dort besteht Eisenbahnanschluss. Trotz aller Höhen und Tiefen in den folgenden Jahrzehnten weist der Waagenbau Kern einen stabilen Weg.

Neue Wege in die Zukunft

Mit Martin Sauter übernimmt 1960 die siebte Generation die Firma Kern. Als 22-jähriger beginnt er damit, den Betrieb zu modernisieren. Es gelingt ihm und die Firma wächst und wächst. Um die Jahrtausendwende zieht Kern in einen Neubau nach Balingen/Frommern um.

2003 tritt Sohn Albert Sauter ins Unternehmen ein. Das klassische Sortiment an Präzisionswaagen wird in den Folgejahren durch Industriewaagen und Messgeräte für Kraft, Härte und Schichtdicke ergänzt. 2008 kommen Medizinwaagen hinzu, sechs Jahre später Mikroskope und Refraktometer.

Von Balingen in alle Welt

„Nur durch ständige Innovation und Weiterentwicklung, aber auch durch nachhaltiges Wirtschaften können wir unsere Unternehmensgeschichte erfolgreich fortschreiben“, ist Geschäftsführer Albert Sauter überzeugt, „aktuell setzen wir dabei auf digital vernetzbare und individualisierbare Produkte sowie spezialisierte Software.“ Rund 5.000 Produkte und zahlreiche Dienstleistungen umfasst das Sortiment von Kern heute. Für eine hohe Verfügbarkeit und einen schnellen Versand der Waagen, Mikroskope und Messgeräte in alle Welt sorgt ein 25 Meter hohes vollautomatisiertes Hochregallager. Täglich verlassen 500 bis 800 Pakete und 30 bis 50 Paletten das Lager. Und es werden immer mehr. Deshalb laufen laut Sauter derzeit die Planungen für einen zweiten Unternehmensstandort.

Darüber hinaus plant Kern Niederlassungen in mehreren europäischen Märkten. Eine großflächige Photovoltaikanlage spart dem Unternehmen inzwischen nicht nur erhebliche Stromkosten, sondern reduziert auch den CO2-Ausstoß. „Unsere modernen Industriegebäude heizen beziehungsweise kühlen wir bereits weitgehend klimaneutral mit Geothermie“, berichtet Sauter. „Bei Verpackungen setzen wir auf recycelbare Materialien.“ Und weiter: „So gehen wir Schritt für Schritt in eine nachhaltigere Zukunft, auch im Sinne der Fortschreibung unserer Unternehmensgeschichte“.