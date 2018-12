Anzeige Keine Angst mehr vor dem plötzlichen Kindstod

Kein leichtes Thema: der plötzliche Kindstod. Er passiert im Schlaf. Generationenlang ein Mysterium – aber längst nicht mehr, so Hans-Joachim Bässler, Inhaber des Handelsunternehmen „Babyland“ auf dem Nagolder Wolfsberg. „Die Forschung hat Riesenschritte gemacht die letzten vier, fünf Jahre“, weiß Bässler zu berichten. „Und viele der Ursachen des plötzlichen Kindstods sind heute entschlüsselt.“ Zum Beispiel: „Zu schlechte Sauerstoffversorgung des Neugeborenen im Bett.“ Und: „Überhitzung des kleinen Körpers beim Schlafen. “Deshalb gilt: Vergessen Sie alles, was Sie vielleicht bisher über den idealen Schlaf für Babys wussten! Und entsorgen Sie unbedingt alle alten Matratzen; am besten auch Zudecke und Kissen für den Säugling. „Moderne Matratzen für Neugeborene enthalten heute ein intelligentes Belüftungssystem, damit das Baby auch dann noch unter allen Umständen frei atmen kann, wenn es zum Beispiel auf den Bauch und auf dem Gesicht liegt.“ Das war früher nicht so. Und Babys können sich noch nicht aus der misslichen Lage selbst befreien, wenn sie – auf dem Gesicht liegend – sich mit dem Eigengewicht ihres Köpfchens selbst die Atemwege beim Druck in die Matratze verschließen. Genau deshalb sind moderne Baby-/Kleinkindermatratzen von Lüftungskanälen durchzogen, die auch für einen sicheren Abtransport des Kohlendioxids (CO2) aus der verbrauchten Atemluft sorgen. Werdende Eltern, vor allem natürlich die Mütter, lernen das heute im Geburtsvorbereitungskurs oder von ihrer betreuenden Hebamme. „Aber Oma und Opa, die das noch bei ihren Kindern anders gehandhabt haben, müssen das neu lernen und beachten, wenn die Enkel mal zu Besuch und zur Übernachtung da sind“, unterstreicht auch Andrea Ehehalt, Filialleiterin vom Babyland in Nagold. „Bitte nie die alten Matratzen der eigenen Kinder verwenden!“ Sie stellen eine echte Lebensgefahr da. Wer ganz sicher gehen will – und als Eltern auch selbst beruhigt schlafen möchte, während der eigene Nachwuchs in seinem Bettchen schlummert – kann unter die neue Matratze einen Atemsensor für das Baby legen. „Die sind hochempfindlich“, registrieren auch den geringsten Atemaussetzer des Babys, während wir mit unseren erwachsenen Ohren oft noch nicht einmal die leise Atmung der Babys hören können. „Und schlagen über das Babyphon Alarm, wenn etwas mit der Atmung des Babys nicht stimmt.“ Ein Maximum an Sicherheit für die frischgebackenen Eltern. Übrigens: ist das Säuglingsalter überstanden, können die neuen, intelligenten Matratzensysteme auch fürs Kleinkind verwendet werden. „Einfach umdrehen.“ Was bisher Unterseite war, ist härter ausgelegt, so dass sich das nun deutlich mobilere Kind auch mal aufstellen kann. Der Bezug dieser neuen Matratzen ist übrigens ebenfalls bereits „intelligent“ ausgestattet, natürlich komplett atmungsaktiv, mit integriertem Nässeschutz und komplett waschbar. „Damit man keine Gummimatte mehr zwischen Baby und Matratze legen muss.“ Die wäre verheerend für die freie Atmung des Babys. Um das Überhitzen der Babys zu vermeiden, kommen heute ebenso ausgeklügelte Schlafsacksysteme zum Einsatz. Der Strampler ist da passé. „Im Schlafsack können die Babys mit ihren Füßchen frei strampeln“, damit sie sich selber spüren - „das wirkt beruhigend und kennen die Neugeborenen noch aus dem Mutterleib.“ Der Experte nennt das auch die „Anhock-Sitz-Spreizhaltung“. Neben einem Innen-Schlafsack (aus anschmiegsamen Jersey-Stoff) gibt es einen zweiten, äußeren Schlafsack (in einer wattierten Stoffqualität), die im Zusammenwirken für eine ideale Belüftung des Babykörpers sorgen. „Weshalb auch auf Geburtsstationen im Krankenhaus nur noch solche Schlafsäcke zum Einsatz kommen.“ Autor: Axel H. Kunert