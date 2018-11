Anzeige Kein Stress mehr mit den Winterrädern

Der Winter-Check ist ein zusätzlicher Service zur Reifen-Einlagerung – und absolut kostenlos: „Nur notwendiges Füllmaterial und eventuell Austausch-Wischblätter zahlt der Kunde.“ Ein weiterer Service, den Großmann seinen Stammkunden bietet: „Ich schreibe alle, die bei uns den Sommer über ihre Winterräder eingelagert haben, bereits jeweils im September an – und teile zum Beispiel mit, wenn wir eine zu geringe Profiltiefe bei den Altreifen festgestellt haben.“ So bleibt stets reichlich Zeit, für neue Winterreifen zu sorgen. „Abgesehen davon, dass man sich nie wieder mit seinen Reifen die Finger schmutzig machen muss – oder gar gleich den ganzen Wagen beim Transport der Reifen.“ Und mehr Platz in Keller, Garage oder auf dem Dachboden gibt auch wieder.

Apropos „schmutzig“: „Selbstverständlich gehört bei aus auch immer eine gründliche Reifen-Wäsche beziehungsweise spezielle Felgenreinigung zum Service, wenn wir die Räder von Kunden einlagern.“ Alles im Preis von 29 Euro inklusive. „Wer sich da noch den Stress mit dem Einlagern seiner Räder selbst machen will – bitte.“ Alle anderen genießen den Komfort dieses Angebots – und das jedes Jahr aufs Neue.