Anzeige Kein Stillstand im kommenden Jahr

In der ihnen eigenen Art und Weise sorgen sie dafür, dass die Kundenwünsche möglichst alle erfüllt werden, während im Hintergrund das Engagement für den GHV pulsiert. Dessen werden die Akteure nämlich nicht müde, wie GHV-Vorsitzender Martin Delago untermauerte. "Die Vorbereitungen sind angelaufen", stellte er für 2018 die Veranstaltung "Guck ond staun" nach den Sommerferien in Aussicht.

Einen Schwerpunkt bilden dabei die Betriebe in der Industriestraße sowie im Gewerbegebiet des Unteren Ried. "Das Thema umfasst das Leben und Arbeiten in Althengstett, und deshalb werden wir erneut mit den örtlichen Vereinen kooperieren, die zum Leben in unserer Gemeinde dazugehören", kündigte Delago eine Gemeinschaftsaktion an.

Gerne rühre der GHV die Werbetrommel für eine Plattform, auf der sich Vereine präsentieren können. Schließlich sei es auch deren Anliegen, Mitglieder zu gewinnen. "Wir sitzen alle in einem Boot und setzen darauf, dass die Vereine für Catering ihrer Veranstaltungen das örtliche Gewerbe berücksichtigen", fasste der Vorsitzende das sprichwörtliche Geben und Nehmen zusammen.