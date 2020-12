Anzeige Keimzelle der heutigen Gemeinde

Um 1795 gab es im späteren Dorfs Hardt 27 Häuser, bei seiner Gründung knapp 50 Jahre später wurden die Häuser schon bis 69 durchgezählt (Alfons Brauchle, Hardter Heimatbuch). Bis 1900 hatte sich ihre Anzahl auf 124 Häuser fast verdoppelt. Durch den Verkauf von Flächen der 15 Urhöfe konnten sich Tagelöhner, Handwerker, Wirte, Lehrer und Schreiber in der jungen Gemeinde in eigenen Häusern niederlassen.

Besonders oft und schnell verkaufte der aus Schonach auf den Kingjockenhof im Jahr 1802 eingeheiratete Magnus Pfaff seine Felder und später auch Gebäude. Der ursprünglich größte Hof mit Flächen in der heutigen Dorfmitte ermöglichte so seit 1806 die Ansiedlung neuer Bürger in Hardt.

1838 hatte Magnus Pfaff alle Flächen und Gebäude verkauft und der 1403 erstmals erwähnte Hof wurde 1885 sogar abgerissen. Nach vielen Abgängen verkaufte der noch immer auf großem Fuß lebende Pfaff 1818 sogar den Speicher neben seinem Mangesenhof (so hieß inzwischen der ehemalige Kingjockenhof) an den Schuhmacher Alexander Storz aus Lauterbach. Dessen umgebautes Wohnhaus übernahm später Ignaz Ganter (1819-1894), der Sohn des ersten Schultheißen in Hardt. Dessen Tochter Margaretha heiratete Lorenz Flaig (1848-1915). 1908 übernahm Karl Flaig (1882-1948) das Anwesen und baute 1910 den Schopf zur Schreinerei aus. Das war die Gründung der Schreinerei Flaig, die 1962 in die neue Werkstatt in die Dorfmitte umzog.

Urhöfe verschwinden

Auch das ehemalige Leibgedinghaus des Kingjockenhofs an der Schramberger Straße (gegenüber der Einfahrt zum Tischnecker Weg) wechselte von seinen zeitweisen Bewohnern und Altenteilern Jakob, Johannes, Adam und Andreas King durch Heirat der Tochter Katharina in die Familie Tobias Broghammer von der Hub in Tennenbronn und wurde damit zum Tobiasenhöfle.

Um 1996 wurde der kleine Hof abgebrochen und an gleicher Stelle durch ein neues Wohnhaus ersetzt. Es gibt noch einige Beispiele für das Verscherbeln der Grundstücke des einst stolzen Urhofs auf dem oberen Tischneck, besonders entlang der heutigen Schramberger Straße. So ermöglichte ein offenbar unfähiger Bauer durch den Verkauf des Grunds seines Urhofs die Selbstständigkeit der Gemeinde Hardt durch etliche Ansiedlungen neuer Bürger. Erst mit 500 Einwohnern konnte um 1840 ein Ort seine Selbstständigkeit erlangen.