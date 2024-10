1 Die Photovoltaikanlage auf dem Dach der neuen Halle produziert täglich rund doppelt so viel Energie wie für die betrieblichen Abläufe benötigt wird. Foto: /Kauth

Die KAUTH Group in Denkingen freut sich über die Möglichkeiten ihrer neuen Montage- und Logistikhalle.









Die KAUTH Group ist ein metallverarbeitendes Unternehmen mit Standorten in Denkingen und Frittlingen (Baden-Württemberg) sowie in Finnentrop und Solingen (Nordrhein-Westfalen). In Denkingen wurde nun im großen Stil in eine Montage- und Logistikhalle im Gewerbegebiet „Auf Sulzen“ investiert.