Anzeige Weihnachtsverlosung in Haslach: Kaufen, sammeln, aufkleben

Weihnachten ist die Zeit für Geschenke – gemütliches Bummeln und entspanntes Einkaufen in den Haslacher Fachgeschäften, welche an den Adventssamstagen größtenteils bis 16 Uhr oder auch länger geöffnet haben. Für ein weihnachtliches Ambiente sorgen die festliche Beleuchtung in der Innenstadt, der Duft von Glühwein und eine Kleinigkeit zu essen. Denn in diesen Genuss kommen die Besucher dieses Jahr durch eine Anzahl von Weihnachtsbuden rund um den Marktplatz. Am Freitag, Samstag und Sonntag haben die Freilichtstände von etwa 16 bis 22 Uhr geöffnet. Man kann sich also vor dem abendlichen Fortgehen zu einem gemütlichen Umtrunk erst mal im Städtle auf dem Marktplatz treffen.