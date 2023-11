Anzeige: Katharinenmarkt in Seelbach

Drei Tage Ausnahmezustand in Seelbach: Der 568. Katharinenmarkt wird von Samstag bis Montag, 25. bis 27. November, abermals Tausende Besucher anlocken. Für die diesjährige Auflage haben sich 250 Beschicker, 36 Essensstände und ein neues Fahrgeschäft namens „Miami“ angekündigt.

Los geht es um 18:45 Uhr mit der musikalischen Eröffnung durch den Musikverein Seelbach und der Vorstellung der diesjährigen „Katharina“. Wer das sein wird, bleibt bis dahin ein wohlbehütetes Geheimnis. Um 19 Uhr ist es an der Zeit für den historischen Auftakt in den Außenanlagen des ehemaligen Klostergebäudes: Mehr als 200 Spieler in prächtigen Kostümen erinnern dabei an die Verleihung des Marktrechts.

Anschließend haben zahlreiche Buden und Lauben geöffnet. Insgesamt kümmern sich knapp 40 Vereine und Organisationen sowie die örtlichen Gastronomiebetriebe um das leibliche Wohl der Besucher. Kulinarisch bleiben da bestimmt keine Wünsche offen.

Ganz Seelbach wird zum Handels- und Krämermarkt

Am Sonntag verwandelt sich Seelbach den ganzen Tag über in einen Handels- und Krämerplatz mit einem bunten Jahrmarkt. In den Buden und Lauben sowie an vielen Ständen wird selbstverständlich bestens für das leibliche Wohl der Besucher gesorgt. Marktbeginn ist um 10 Uhr, geschlossen werden die Stände gegen 18 Uhr.

Das historische Schauspiel aus der Feder von Regisseur Christopher Kern kam 2022 hervorragend an. Foto: Kiryakova/ZLATKA KIRYAKOVA

Auch am Montag lädt die Gemeinde ab 9 Uhr dazu ein, an den Ständen von rund 250 Marktbeschickern in die typische Jahrmarktatmosphäre einzutauchen. Dass die Buden und Lauben sowie zahlreiche Stände auch am letzten Tag des „Kätterlismärkts“ ihre Gäste kulinarisch verwöhnen, versteht sich von selbst.

Fast schon traditionell: Um 11 Uhr beginnt das Ochsenschwanzsuppenessen in den Buden und Lauben, um 14 Uhr das traditionelle Katharinenwurstessen mit Blasmusik im Bürgerhaus im Klostergarten.

Alle zwei Jahre schlängelt sich der historische Umzug durch Seelbachs Straßen und Gassen. Während des Umzugs erinnern die Schüler des Geroldsecker Bildungszentrums Seelbach an die Verleihung des Marktrechts im Jahr 1455. Mit dabei sind jedes Mal auch Schüler und Lehrer der Rosheimer Partnerschule.

Laut Bürgermeister Thomas Schäfer sei die Beteiligung der Vereine erfreulich groß – ähnlich wie in den Jahren vor der Corona-Pandemie. So werden wie Schäfer bereits in einer Pressekonferenz verriet, altbekannte Gesichter zu sehen sein, etwa die Feuerwehr oder die katholische Kirchengemeinde. Aber auch neue Vereine bauen am Festwochenende ihren Stand auf. Für Abwechslung auf hohem Niveau wird also garantiert gesorgt sein.

Per Shuttle zum Volksfest

Auch in diesem Jahr können Besucher per Busshuttle zum Volksfest kommen. So gibt es unter anderem eine neue Linie, die Gäste am Samstag gegen 20 Uhr von Lahr nach Seelbach bringt. Der genaue Fahrplan ist unter www.seelbach-online.de einsehbar.