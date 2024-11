Anzeige: Katharinenmarkt in Seelbach

Für die Menschen in der gesamten Region gibt es einen Grund zum Feiern: Der Katharinenmarkt geht von Samstag bis Montag, 23. bis 25. November, in seine 569. Runde. Zahlreiche Beschicker, Gastronomen und Fahrgeschäfte heißen ihre Gäste willkommen.

Drei Tage absoluter Ausnahmezustand in Seelbach: Der 568. Katharinenmarkt wird von Samstag bis Montag, 23. bis 25. November, abermals Tausende Besucher anlocken. Für die diesjährige Auflage haben sich ganze 200 Beschicker, 36 Essensstände und die Rückkehr des Fahrgeschäfts „Hupferl“ angekündigt.

Los geht es um 18.45 Uhr mit der musikalischen Eröffnung durch den Musikverein Seelbach und der Vorstellung der diesjährigen „Katharina“. Wer das sein wird, bleibt bis dahin ein wohlbehütetes Geheimnis. Um 19 Uhr ist es an der Zeit für den historischen Auftakt in den Außenanlagen des ehemaligen Klostergebäudes: Dieser stellt seit Jahrzehnten einen festen Bestandteil des Katharinenmarktes dar und wird von vielen hundert Menschen alljährlich besucht.

In diesem Jahr erwartet die Gäste eine Überraschung: Es wird eine Neufassung des Stückes zu sehen sein, die Christopher Kern im Auftrag der Gemeindeverwaltung auf der Grundlage einer alten Erzählung erstellt und mit vielen Mitwirkenden einstudiert hat. Im Mittelpunkt wird darin das Geschehen in Seelbach stehen, also die Legende um die 17 Gefangenen und warum diese im Kerker der Geroldseck gefangengehalten wurden.

Auftreten werden viele bekannte Gesichter in alten und auch neuen Rollen, die Tanzgruppe sowie das Musikensemble „Minnezitt“ – auch das Geroldsecker Bildungszentrum ist mit nahezu 100 Schülerinnen und Schülern wieder mit von der Partie.

So vereint der historische Auftakt im neuen Gewand den Wunsch nach Erneuerung mit dem hohen Anspruch der Bewahrung einer liebgewonnenen Tradition. Gemeindeverwaltung, Katharinenmarktkommission sowie alle Mitwirkenden vor und hinter den Kulissen laden herzlich zu einem Besuch ein und freuen sich auf viele Gäste aus Nah und Fern.

Anschließend haben zahlreiche Buden und Lauben geöffnet. Insgesamt kümmern sich knapp 40 Vereine und Organisationen sowie die örtlichen Gastronomiebetriebe um das leibliche Wohl der Besucher. Kulinarisch bleiben da bestimmt keine Wünsche offen.

Jahrmarktatmosphäre in der gesamten Gemeinde

Am Sonntag verwandelt sich Seelbach den ganzen Tag über in einen Handels- und Krämerplatz mit einem bunten Jahrmarkt. In den Buden und Lauben sowie an vielen Ständen wird selbstverständlich bestens für das leibliche Wohl der Besucher gesorgt. Marktbeginn ist um 10 Uhr, geschlossen werden die Stände gegen 18 Uhr.

Das historische Schauspiel aus der Feder von Regisseur Christopher Kern kam 2022 hervorragend an. Foto: Kiryakova/ZLATKA KIRYAKOVA

Auch am Montag lädt die Gemeinde ab 9 Uhr dazu ein, an den Ständen von rund 200 Marktbeschickern in die typische Seelbacher Jahrmarktatmosphäre einzutauchen. Dass die Buden und Lauben sowie zahlreiche Stände auch am letzten Tag des „Kätterlismärkts“ ihre Gäste kulinarisch verwöhnen, versteht sich von selbst.

Auf eine weitere Tradition freuen sich viele Besucher: Um 11 Uhr beginnt das Ochsenschwanzsuppenessen in den Buden und Lauben, um 14 Uhr das traditionelle Katharinenwurstessen mit Blasmusik im Bürgerhaus im Klostergarten.

Michael Moser, der seine Katharinenmarkt-Premiere als Bürgermeister feiern wird, freut sich über die hervorragende Beteiligung der örtliche Vereine: „Ohne Sie wäre eine Veranstaltung mit einer solchen Strahlkraft überhaupt nicht zu realisieren. Vielen Dank, dass Sie unserer Gemeinde den Katharinenmarkt ermöglichen.“

Per Shuttle zum Fest

Gemeinsam mit der SWEG bietet die Gemeinde Seelbach auch 2024 wieder ein besonderes Busangebot im Bereich der Tag- und Nachtbusse an. So können die Besucher auf mehrere Sonderbusse zurückgreifen, die sie von den umliegenden Städten und Gemeinden nach Seelbach und zurück bringen. Die Fahrpläne sind auf www.seelbach.de zu finden.