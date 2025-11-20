Anzeige: Katharinenmarkt in Seelbach

Für die Menschen in der Region gibt es Grund zum Jubeln: Der Katharinenmarkt geht von Samstag bis Montag, 22. bis 24. November, in seine 570. Runde.

Drei Tage Ausnahmezustand in Seelbach: Basierend auf dem im Jahr 1455 verliehenen Marktrecht findet jährlich im November der Katharinenmarkt statt. Beginnend mit einem historischen Schauspiel, lockt das Marktgeschehen an drei Tagen bis zu 20 000 Besucher nach Seelbach. Insbesondere die Buden der Vereine und Organisationen sorgen für das besondere Flair beim „Kätterlismärkt“.

Der 570. Katharinenmarkt wird von Samstag bis Montag, 22. bis 24. November, abermals die Massen anlocken. Für die diesjährige Auflage sind rund 150 Beschicker mit ihren Waren vor Ort. Dazu kommen insgesamt 35 Essensstände.

Los geht es um 18.45 Uhr mit der musikalischen Eröffnung durch den Musikverein Seelbach und der Vorstellung der diesjährigen „Katharina“. Wer das sein wird, bleibt bis dahin ein wohlbehütetes Geheimnis. Um 19 Uhr ist es an der Zeit für den historischen Auftakt in den Außenanlagen des ehemaligen Klostergebäudes: Dieser stellt seit Jahrzehnten einen festen Bestandteil des Katharinenmarktes dar. Mehr als 200 Spieler in prächtigen Kostümen erinnern an die Verleihung des Marktrechts.

Shania Bohy heißt die amtierende „Katharina“. Von wem sie am Samstag abgelöst wird, bleibt bis dahin ein Geheimnis. Foto: Gemeinde Seelbach

Anschließend haben zahlreiche Buden und Lauben geöffnet. Insgesamt kümmern sich knapp 35 Vereine und Organisationen sowie die örtlichen Gastronomiebetriebe um das leibliche Wohl der Besucher. Kulinarisch bleiben da bestimmt keine Wünsche offen.

Jahrmarktatmosphäre in der gesamten Gemeinde

Am Sonntag verwandelt sich Seelbach den ganzen Tag über in einen Handels- und Krämerplatz mit einem bunten Jahrmarkt. In den Buden und Lauben sowie an vielen Ständen wird selbstverständlich bestens für das leibliche Wohl der Besucher gesorgt. Marktbeginn ist um 10 Uhr, geschlossen werden die Stände gegen 18 Uhr.

Auch am Montag lädt die Gemeinde von 9 bis 18 Uhr dazu ein, an den Ständen von rund 150 Marktbeschickern in die typische Seelbacher Jahrmarktatmosphäre einzutauchen. Dass die Buden und Lauben sowie zahlreiche Stände auch am letzten Tag des „Kätterlismärkts“ ihre Gäste kulinarisch verwöhnen, versteht sich von selbst.

Auf eine weitere Tradition dürften sich ebenfalls viele Besucher freuen: Um 11 Uhr beginnt das Ochsenschwanzsuppenessen in den Buden und Lauben, um 14.30 Uhr das traditionelle Katharinenwurstessen mit Blasmusik im Bürgerhaus im Klostergarten.

Zum ersten Mal seit 2019 schlängelt sich am Montag ab 14 Uhr endlich wieder der historische Umzug durch Seelbachs Straßen und Gassen. Während des einmaligen Schauspiels erinnern die Schüler des Geroldsecker Bildungszentrums Seelbach an die Verleihung des Marktrechts.

Per Shuttle zum Katharinenmarkt

Gemeinsam mit der SWEG bietet die Gemeinde Seelbach auch 2025 wieder ein besonderes Busangebot im Bereich der Tag- und Nachtbusse an. So können die Besucher auf mehrere Sonderbusse zurückgreifen, die sie von den umliegenden Städten und Gemeinden nach Seelbach und zurück bringen. Die Fahrpläne sind auf www.seelbach.de zu finden.