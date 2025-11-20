Anzeige: Katharinenmarkt in Seelbach

Für die Menschen in der Region gibt es Grund zum Jubeln: Der Katharinenmarkt geht von Samstag bis Montag, 22. bis 24. November, in seine 570. Runde.
Drei Tage Ausnahmezustand in Seelbach: Basierend auf dem im Jahr 1455 verliehenen Marktrecht findet jährlich im November der Katharinenmarkt statt. Beginnend mit einem historischen Schauspiel, lockt das Marktgeschehen an drei Tagen bis zu 20 000 Besucher nach Seelbach. Insbesondere die Buden der Vereine und Organisationen sorgen für das besondere Flair beim „Kätterlismärkt“.