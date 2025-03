Anzeige: Karriere: Stark, flexibel und zukunftsorientiert

Die Heppler Group ist eines der führenden mittelständischen Unternehmen in der Region und auf der „Jobs for Future“-Messe mit einem Stand vertreten.

Stark, flexibel, zukunftsorientiert – als eines der führenden mittelständischen Unternehmen in der Region bietet die Heppler Group spannende Karrieremöglichkeiten und ein dynamisches Arbeitsumfeld. In einer Welt, die sich ständig verändert, steht das erfolgreiche inhabergeführte Unternehmen mit vier Standorten für echte und zeitlose Werte, Kontinuität und Verlässlichkeit.

Vom ersten Mausklick bis zum letzten Span: Die Heppler Group aus Spaichingen fertigt für namhafte Unternehmen der Sensortechnik, des Maschinenbaus, der Hydraulikbranche, der Pneumatik und der Elektroindustrie. Mit einer neu entstandenen Produktions- und Logistikhalle über 3000 Quadratmeter ist der Technologiechampion weiter konsequent auf Wachstumskurs.

Lesen Sie auch

Je kniffliger, desto besser, je komplexer, desto lieber: Mit diesem Anspruch und mit modernstem Equipment in der CNC-Bearbeitung (Drehen-Fräsen-Schleifen-Honen) sowie bei der Montage von komplexen Baugruppen setzt man bei der renommierten Spaichinger Firma seit vier Jahrzehnten die Ideen der Kundinnen und Kunden in höchster Präzision um.

Geht nicht, gibt’s nicht

Mit 45 Auszubildenden – bei 380 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an den Standorten Spaichingen, Herrenberg-Gültstein und Bergkirchen – übernimmt der Mittelständler Verantwortung für den Wirtschaftsstandort Deutschland, für den hervorragend ausgebildete Fachkräfte als Motor und Rückgrat existenziell sind. Astrid und Dieter Heppler legen auf eine qualifizierte, hochwertige und zielorientierte Ausbildung allergrößten Wert.

Im „Future-Center“, einem speziellen Ausbildungszentrum, werden die Auszubildenden umfassend an modernsten Maschinen geschult und sammeln vom ersten Tag an Praxiserfahrung. Neben einer exzellenten fachlichen Qualifizierung erwarten die Auszubildenden ein angenehmes Betriebsklima und zahlreiche Sozialleistungen wie kostenloses Vesper, warme Getränke und eine Kantine.

Willkommen in der Heppler Familie bedeutet umfassende überdurchschnittliche Förderung und Rundumbetreuung in jeder Hinsicht. Ein Besuch bei Heppler Group auf der Jobs for Future ist ein erster Schritt, der sich lohnt für den sicheren Start in eine erfolgreiche Karriere bei einem Vorzeigeunternehmen.

Die „Jobs for Future“-Messe findet vom 13. bis zum 15. März auf dem Messegelände in Schwenningen statt. Informationen zur Heppler Group gibt es unter www.heppler.de.