Anzeige: Karate hat in Oberndorf eine lange Geschichte

Vor vielen Jahren brachte Leo De Meo den Karatesport nach Oberndorf. Heute gibt es sowohl den Verein Karato-Do, als auch die Karate-Abteilung im Turnverein.
René Hartung, seit der Gründung des Vereins Karate-Do Oberndorf vor 25 Jahren dessen Vorsitzender, liebt die Kunst des Karate und praktiziert sie seit inzwischen 40 Jahren. „Inspiriert haben mich damals die Filme von Bruce Lee“, verrät er im Gespräch. Hongkong-Filmstar Bruce Lee ist weit über seinen frühen Tod im Jahr 1973 hinaus eine der größten Berühmtheiten des Martial-Arts-Films. Anfang der 1970er Jahre führte wiederum Leo De Meo in Oberndorf erstmals Karate vor. Aus der Begeisterung für diese Kampfkunst entstand schon 1972 der Verein „Karatezentrum“, gegründet von Alfred Baier. Dieser Verein wurde 1977 dann in den Turnverein Oberndorf integriert.