Anzeige: Karate hat in Oberndorf eine lange Geschichte

Vor vielen Jahren brachte Leo De Meo den Karatesport nach Oberndorf. Heute gibt es sowohl den Verein Karato-Do, als auch die Karate-Abteilung im Turnverein.

René Hartung, seit der Gründung des Vereins Karate-Do Oberndorf vor 25 Jahren dessen Vorsitzender, liebt die Kunst des Karate und praktiziert sie seit inzwischen 40 Jahren. „Inspiriert haben mich damals die Filme von Bruce Lee“, verrät er im Gespräch. Hongkong-Filmstar Bruce Lee ist weit über seinen frühen Tod im Jahr 1973 hinaus eine der größten Berühmtheiten des Martial-Arts-Films. Anfang der 1970er Jahre führte wiederum Leo De Meo in Oberndorf erstmals Karate vor. Aus der Begeisterung für diese Kampfkunst entstand schon 1972 der Verein „Karatezentrum“, gegründet von Alfred Baier. Dieser Verein wurde 1977 dann in den Turnverein Oberndorf integriert.

Ein eigener Verein René Hartungs Weg führte 1985 in die „Wasserfallhalle“, wo er gemeinsam mit einem Freund Karate nun auch in der Praxis kennenlernte. „Es gefiel mir sofort richtig gut. Ich bekam den Kopf dabei frei. Auch die Disziplin sagte mir zu.“ Seit 1986 gehörte er zur Karate-Abteilung des TV Oberndorf. Über mehre Jahre war er auch ihr Abteilungsleiter. Anfang der 2000er Jahre entschloss er sich dann – gemeinsam mit weiteren Mitgliedern der Karate-Abteilung – zur Gründung eines eigenen Karate-Vereins; Karate-Do Oberndorf. „Wir begannen damals mit über 120 Mitgliedern“, blickt Hartung zurück.

René Hartung ist seit den Anfängen der Vorsitzende des Vereins Karate-Do Oberndorf. Foto: Eric Zerm

Rund ein Jahr später waren daraus schon 185 Personen geworden, darunter 110 Kinder und Jugendliche. Im Oktober 2002 feierte man mit großem Programm „30 Jahre Karate in Oberndorf und ein Jahr Karate-Do Oberndorf“. Die beiden festlichen Tage begann damals am ersten Vormittag mit einem Karate-Do-Lehrgang für Kinder, dem sich am Abend eine große Budo-Gala anschloss. Zum zweiten Festtag gehörte damals vormittags ein Kampfsportzirkel mit Karate, Taek-wondo, Ju-Jutsu, Judo, Kendo, Aikido sowie Selbstverteidigung und am Nachmittag Kampfkunst und Selbstverteidigung mit Shihan (Lehrmeister) Albrecht Pflüger.

Pandemie verursachte einen Riss

Im Jahr 2003 verkleinerte der Verein Karate-Do Oberndorf seinen Vorstand. Eine Art Zäsur erlebte der Verein während der Coronavirus-Pandemie von 2020 bis 2023. „Die Pandemie verursachte einen Riss“, blickt Hartung zurück. „Inzwischen wächst die Zahl der Mitglieder aber wieder.“ Heute hat der Verein Karate-Do Oberndorf rund 130 Mitglieder.

Kinder ab sechs sind dabei

Aufgenommen werden bei Karate-Do Oberndorf Kinder ab sechs Jahren. „Wir beginnen mit Kinder-Karate“, so René Hartung. „Und wenn die Kinder merken, dass es ihnen Spaß macht, bekommen sie einen Anzug.“ Trainiert wird derzeit zwischen zwei und drei Mal in der Woche; entweder in der „Wasserfallhalle“ oder in der Gymnasiumturnhalle in Oberndorf, in der Flößerhalle in Altoberndorf (die Kinder) oder im Dojo in Epfendorf.

Was René Hartung am Karate besonders schätzt

René Hartung selber schätzt am Karate, dass es sowohl Körper, als auch Geist trainiert. Zudem beansprucht es sämtliche Muskeln und Körperpartien, und man bekomme Körperspannung und einen sehr guten Gleichgewichtssinn. Und Karate hält fit. Trainer Dietmar List ist 73 Jahre alt.