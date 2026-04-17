Anzeige: Kälte-Klima Grässlin Eimeldingen feiert Jubiläum

Erfolgreiches Unternehmen in Eimeldingen kann Jubiläum feiern.
Die Firma Kälte-Klima Grässlin, die sich in den 50 Jahren ihres Bestehens als Meisterbetrieb und Ingenieurbüro einen sehr guten Namen erarbeitet hat, wartet mit einem breiten Leistungsspektrum auf. Das Eimeldinger Handwerksunternehmen, das Hans Grässlin mit unternehmerischem Mut am 15. März 1976 zusammen mit seiner Frau Doris in Egringen gegründet hat, führen seit 2013 die beiden Söhne Frank und Jochen Grässlin. Sie setzen den eingeschlagenen Weg erfolgreich fort und haben den Betrieb weiter ausgebaut.