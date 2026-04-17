Anzeige: Kälte-Klima Grässlin Eimeldingen feiert Jubiläum

Die Firma Kälte-Klima Grässlin, die sich in den 50 Jahren ihres Bestehens als Meisterbetrieb und Ingenieurbüro einen sehr guten Namen erarbeitet hat, wartet mit einem breiten Leistungsspektrum auf. Das Eimeldinger Handwerksunternehmen, das Hans Grässlin mit unternehmerischem Mut am 15. März 1976 zusammen mit seiner Frau Doris in Egringen gegründet hat, führen seit 2013 die beiden Söhne Frank und Jochen Grässlin. Sie setzen den eingeschlagenen Weg erfolgreich fort und haben den Betrieb weiter ausgebaut.

Firma beschäftigt 52 Mitarbeiter Aktuell beschäftigt die Firma 52 Mitarbeiter. Dabei haben die beiden Geschäftsführer und Firmeninhaber der Expansion in den zurückliegenden Jahren Rechnung getragen, in dem sie 2025 das aus den Nähten platzende Firmengebäude aufgestockt und zusätzliche, modern ausgestattete Arbeitsplätze geschaffen haben.

Außerdem wurde das Erdgeschoss energetisch saniert und voll klimatisiert. „Durch Wärmepumpe und PV-Anlage sparen wir 75 Prozent Energie ein“, sagt Frank Grässlin im Gespräch. Das zukunftsweisend ausgerichtete Eimeldinger Unternehmen, das dank seines breiten Angebots mehrere Standbeine hat, bietet in der Kälte- und Klimatechnik komplette und maßgeschneiderte Lösungen an - von der individuellen Planung über die fachgerechte Installation bis hin zur Wartung von Anlagen. Und das sowohl für das Gewerbe und die Industrie als auch die privaten Haushalte. Schon frühzeitig hat sich die Firma mit umweltfreundlichen CO2-Kälteanlagen und dem Einsatz von natürlichem Kältemittel beschäftigt und als einer der ersten Kältefachbetriebe in Deutschland einen Lebensmittelmarkt mit einer CO-Kälteanlage ausgestattet. Längst ist dies heutzutage Standard, wie Grässlins verdeutlichen.

Technisch stets auf dem neuesten Stand

Diese moderne Technik werde vor allem im Lebensmitteleinzelhandel und in der Industrie eingesetzt. Kälte-Klima Grässlin betreut in der Region und in Südbaden allein 40 Edeka-Supermärkte. Fortschrittliche Klimaanlagen und Klimasysteme können nicht nur kühlen, sondern als Luft-Luft-Wärmepumpe auch Räume beheizen und für ein angenehmes Raumklima sorgen.

Dabei arbeitet das Eimeldinger Unternehmen eng mit Mitsubishi Electric zusammen und ist deutschlandweit inzwischen deren drittgrößter Vertriebspartner. Eine hohe Energieeffizienz und eine geringe Geräuschentwicklung zeichnen heutzutage die in der Kälte- und Klimatechnik eingesetzten Geräte aus.

Auch ausgeklügelte Lüftungskonzepte sind in der Kühltechnik unverzichtbar. „Es ist unser Anspruch, technisch immer auf dem neuesten Stand zu sein“, verdeutlichen Frank und Jochen Grässlin im Gespräch.

Groß wird bei den Kälte-Klimaspezialisten aus Eimeldingen der Service geschrieben. So hat die firmeneigene Serviceabteilung per Datenfernübertragung an sieben Tagen in der Woche und jeweils rund um die Uhr Zugriff auf die Großanlagen der Gewerbe- und Industriekunden. Das heißt, wenn beispielsweise in Kühlräumen und Kühltheken von Supermärkten, Metzgereien, Bäckereien oder in der Gastronomie eine Störung bei den Kühlsystemen auftreten sollte, kann umgehend reagiert werden, um das Verderben von Lebensmitteln zu verhindern.

Auch hochwertige Klimaanlagen für das private Zuhause, um angenehme Raumtemperaturen genießen zu können, werden immer stärker nachgefragt, wie die beiden geschäftsführenden Gesellschafter im Jubiläumsjahr schildern. Die Auftragslage ihres Unternehmens bezeichnen Frank und Jochen Grässlin unisono als „sehr gut“.

Auf einen Blick

Kontakt

Kälte-Klima Grässlin GmbH, Reutackerstraße 18, Eimeldingen; Telefon: 07621 / 16 79 70; E-Mail: info-kaelte-graesslin.de