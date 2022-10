2 Julian Beck (rechts) und Patrick Riesterer (links) bieten in ihrem neuen Geschäft in der Hausener Bruckstraße vom Kunstrasen bis zum Golfball alles an. Foto: Wahl

Julian Beck und Patrick Riesterer bieten alles rund ums Golfen. 193 Plätze virtuell bespielen















Dort gibt es in der Arcadia GmbH ab sofort alles, was Golfer-Herzen höher schlagen lässt. So steht in den neuen Geschäftsräumen unter anderem auch ein Golfsimulator. Ende letzten Jahres übernahmen Beck und Riesterer die seit 2008 bestehende Firma Arcadia GmbH. Es ist eine der ersten Unternehmen in der Golfsimulator Branche.

Entsprechende Räumlichkeiten fanden sie nun in Burladingen-Hausen. Das Firmengebäude mit etwa 450 Quadratmetern eignet sich bestens für Showroom, Büro, Produktion und Lager. Die Firma Arcadia beliefert zu 70 Prozent Endkunden und zu 30 Prozent Geschäfte.

Zu den Geschäftskunden zählen Indoorgolfanlagen, Golfclubs, Hotels, Freizeit-/Sportanlagen und auch Seniorenresidenzen. Aktuell sind die Absatzländer Deutschland, Österreich und die Schweiz. In naher Zukunft soll aber auch der europäische Markt beliefert werden

Beim Golfsimulator handelt e sich um eine Kabine mit integrierter Mess-Sensorik, die den Abschlag -mit echtem Ball und Schläger- eines Golfers erkennt und den Ballflug auf der Leinwand realitätsnah darstellt. Mit den erhaltenen Schlagauswertungen, wie Distanz, Spin, Schlägerkopfwinkel, und Abschlagwinkel, kann der Hobby- oder Profigolfer gezielt sein Spiel verbessern. Und das auch im Winter oder bei schlechten Witterungsverhältnissen.

Mit der zugehörigen Software können Golfer über 193 Golfplätze virtuell bespielen oder sich in unterhaltsamen Minispielen mit Freunden und Familie messen.

Inzwischen gibt es im Sortiment der Arcadia auch Kunstrasenprodukte für Golfclubs und den Garten- und Landschaftsbau. Für Golfclubs bietet Arcadia Zielgrüns, Tee-Lines und Abschlagmatten aus Kunstrasen in premium Qualität an. Diese Produkte erhöhen den Trainingsfaktor auf der sogenannten Driving Range, der Übungsanlage der Golflcubs.

Für Privatpersonen steht eine Auswahl an sehr authentischen Kunstrasenarten für den Garten, Balkon oder die Terrasse zur Verfügung. Schon in jungen Jahren stand für die einstigen Kindergartenfreunde Julian Beck und Patrick Riesterer fest, dass sie sich selbstständig machen wollen. Patrick Riesterer absolvierte ein duales Studium in der Wirtschaftsinformatik zum Bachelor of Science (DHBW Villingen-Schwenningen).

Julian Beck dagegen absolvierte eine Ausbildung zum Fachinformatiker der Systemintegration bei einem IT-Systemhaus in Balingen (ProTRONIC)

Die Erfahrung in der IT ist für die beiden Geschäftsführer im Golfsimulator Bereich sehr hilfreich, da in einem Golfsimulator hochmoderne Technologie steckt. Das hat auch der frühere Geschäftsführer Berthold Binder erkannt und Julian Beck und Patrick Riesterer seine Firma mit gutem Gewissen übergeben.

Das Ziel der beiden 22-jährigen Geschäftsführer ist es, den Golfsport in der Gesellschaft mehr zu verbreiten und Hobby- und Profigolfern ein effektiveres Training bieten zu können und die Firma Arcadia insbesondere für Golfsimulatoren zu einer noch bekannteren und angeseheneren Marke zu machen

Im kommenden Jahr 2023 soll der Jahresumsatz die siebenstellige Schwelle erreichen. "Unserer Meinung nach ist Golfen kein altmodischer oder langweiliger Sport, sondern einer der vielfältigsten und beeindruckendsten. Man muss es einmal selbst ausprobiert haben, um zu verstehen, welches Können es benötigt und welchen Spaß es bereitet, einen Golfball über mehrere hundert Meter präzise in Richtung Grün und ins Loch zu schlagen", sagt Julian Beck.

Seit August wird außerdem ein bereits sehr erfolgreicher Online Shop mit über 600 Artikeln betrieben, der bereits seit Eröffnung einen sechsstelligen Umsatz erwirtschaftete. Gerade die mobilen Abschlagsgeräte/Launch Monitore sind bei privaten Golfern sehr beliebt, da diese sowohl auf der Driving Range als auch zuhause in Kombination mit einem Golfnetz als Golfsimulator verwendet werden können.

Die Zielsetzung der Jungunternehmer Julian Beck und Patrick Riesterer ist es die Firma Arcadia auf gesunder Linie weiterhin wachsen zu lassen.