Anzeige: Jungforscher präsentieren innovative Ideen

1 Spannende naturwissenschaftliche Projekte sind beim Regionalwettbewerb „Jugend forscht“ zu sehen. Foto: Martin Briegel

„Mach aus Fragen Antworten“ lautet das Motto des Wettbewerbs „Jugend forscht“ 2025. Über die Hälfte der 42 Projekte kommt aus dem Jugendforschungszentrum.









Innovation hat Tradition beim Wettbewerb „Jugend forscht“, denn er wird in diesem Jahr stolze 60 Jahre alt. So lange schon zeigen junge Talente im Rahmen des bekannten Nachwuchswettbewerbs in den Bereichen Naturwissenschaft und Technik in ganz Deutschland ihren kreativen Forscher- und Tüftlergeist. Der Regionalwettbewerb findet bereits zum 27. Mal im Nordschwarzwald statt.