Anzeige: Jung-Schreiner zeigen am „Schausonntag“ in Offenburg ihre Kreativität

Jung-Schreiner zeigen am „Schausonntag“ in Offenburg ihre Kreativität

1 Die verschiedenen Gesellenstücke zeigen das Talent der Jung-Handwerker. Foto: Burkard

Die Tischler-Schreiner-Innung Ortenau bietet spannende Einblicke in das Handwerk. Die Gesellenstücke des Jahrgangs 2024 werden am Sonntag, 21. Juli, ab 10.30 Uhr in der Gewerblich-Technische Schule Offenburg präsentiert.









Die Tischler-Schreiner-Innung Ortenau bietet mit den Gesellenstücken der diesjährigen Jung-Schreiner wieder Einblicke in das kreative Handwerk. Den Besuchern bietet die Ausstellung in den Räumen der Gewerblich-Technische Schule in Offenburg, Ecke Moltkestraße/Hindenburgstraße; Schulgebäude „G“; Raum G0.18, eine Fülle von Anregungen für die eigene Einrichtung von Wohnräumen und Büros.