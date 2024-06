Es ist der 18. Mai 1999, ein Datum, das für die Freiwillige Feuerwehr Abteilung Vöhringen und Abteilung Wittershausen zu einem Erfolgsdatum geworden ist. Im Hirschberg findet die Gründung der Jugendfeuerwehr statt als 19. JFW-Gruppe im Kreis.

Der Anstoß dazu kam vom damaligen Kommandanten Wolfgang Hofstetter am 28. Dezember 1998. Einer der Hauptgründe war der Mangel an Nachwuchs, der dann durch eine engagierte Jugendarbeit behoben werden konnte. Viele Sitzungen folgten, denn es sollte eine gemeinsame Jugendfeuerwehr der beiden Ortsteile sein. Eine Infoveranstaltung am 20. April 1999 unter Kommandant Werner Bantle, das Anliegen Hofstetters weiterführend, war der Schlüssel zum Erfolg.

Lesen Sie auch

Es war ein Beginn bei Null

18 Jugendliche, darunter drei Mädchen, gingen als erste Jugendfeuerwehr des Gesamtortes in die Annalen der Ortschronik ein. Lobenswert war das Engagement der ersten Stunde von Thomas Mutschler, Udo Leicht und Axel Kayser, diese jugendliche Truppe zu fördern und „ auszubilden“. Das bedeutete das Löschfahrzeug kennenlernen, Gerätekunde, Knotentechniken und vieles mehr. Es war ein Beginn bei Null. Schulungsmäßige Löschangriffe mit Wasseranschluss wurden eingeübt, die immer komplexer wurden.

Aufbau der Kameradschaft und des Vertrauens

Nicht nur die richtigen Handgriffe und der Umgang mit der Technik, auch die Entwicklung der Persönlichkeit, Aufbau der Kameradschaft und des Vertrauens wurden gefördert bis zum Einbinden in die große Gemeinschaft mit den Aktiven unter dem Motto „Einer für alle, alle für Einen“.

Außerdem lernten sie verantwortliche Vereinsführung kennen, denn bereits im Jahre 2000 wurden der Jugendausschuss gewählt, der Schriftführer, Kassierer und Jugendsprecher. Es gab die Jugendgruppenleiter Vöhringen und Wittershausen und einen Jugendwart.

Die als positiv wahrgenommene Truppe wurde jugendgerecht an die Unterstützung und Hilfeleistung der Aktiven herangeführt im Bewusstsein, einen Dienst für die Gemeinde zu leisten. Ein Älterer nahm sich eines Jüngeren an. Von Anfang an bestach der solide Bestand. Heute zählt sie 28 Mitglieder. Darunter sind sechs Mädchen. Jedes Jahr treten einige davon in den aktiven Dienst über. Zusammen mit der 2020 gegründeten Kindergruppe ist der Nachwuchs der Jugendfeuerwehr gesichert. Geleitet wird sie von Jürgen Renz und weiteren Betreuern.

Übung macht den Meister

Geübt wird montags von 18.30 bis 20 Uhr im Feuerwehrgerätehaus im Hirschberg. Spiel und Spaß kommen nicht zu kurz. Sind es im Winter Funken, Theorie und Gruppenbildungsspiele, werden im Sommer Löschübungen durchgeführt und „technische Hilfe „ geleistet“.

Beliebt ist auch der 24- Stunden-Dienst, das Zeltlager am Bodensee und die Teilnahme am Kreiszeltlager. Ein Übungsdienst mit den Aktiven und einiges mehr lässt die Kameradschaft wachsen.

Die Gründungsmitglieder waren: Steffen Fromm, Alexander Queitsch, Kevin Fischer, Raiko Frerichs, Dennis Tews, Katja Springer, Franziska Bantle, Marc Beilharz, Matthias Deeg, Diana Kayser, Robin Bantle, Marco Maier, André Spath, Chris Staiger, Tobias Leicht, Andy Heckele, Kevin Senz und Markus Speidel.

Am 28. Juni wird im Hirschberg in einem Festakt das 25- jährige Jubiläum begangen mit der Übergabe des neuen Jugendfeuerwehr- Fahrzeugs.