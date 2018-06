Anzeige Jubiläumswochen vom 18. Juni bis 27. Juli

Die Hohenzollern-Apotheke wurde als erste Apotheke in Bisingen von Apotheker Heinz Ertelt am 19.12.1958 gegründet und von seiner Frau Waltraud Ertelt weitergeführt. Im Jahre 1976 übergab sie die Hohenzollern-Apotheke an ihren Sohn Winfried Ertelt und seine Ehefrau Herta.

Waltraud Ertelt eröffnete im Jahr 1978 die Heidelberg-Apotheke, die sie 2005 an ihren Enkel Johannes übergab. Heute werden beide Apotheken in dritter Generation von Dr. Christine Ertelt und Johannes Ertelt in Zusammenarbeit aller drei Generationen federführend geleitet.

Ein besonderer Meilenstein in den vergangenen Jahren war der Umzug der Hohenzollern-Apotheke Ende 2015 in neue Räumlichkeiten im Gesundheitszentrum Hohenzollern und die Schaffung weiterer, großzügiger Kunden-Parkplätze an der Heidelberg-Apotheke. Im für den Kunden nicht sichtbaren Bereich steht in beiden Apotheken heute ein Arzneimittel-Kommissionier-Automat, in dem die Arzneimittel unter optimalen Bedingungen verwaltet und klimatisiert gelagert werden. "Hier ergänzen sich Innovation und Tradition zum Nutzen der Mitarbeiter und Kunden", fasst es Johannes Ertelt zusammen.