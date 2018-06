Anzeige Jubiläum wird kräftig gefeiert

Die Jugendarbeit hat in Schörzingen von jeher einen hohen Stellenwert. Seit 1956 gibt es bereits eine Jugendkapelle, deren Förderung dem MVS besonders wichtig ist. Die erfolgreiche Jugendarbeit beim MV Schörzingen zeichnet sich dabei seit Jahren durch drei Säulen aus: Fundierte musikalische Ausbildung durch professionelle Lehrer und Teilnahmen an D-Lehrgängen und Wertungsspielen, engagierte und qualifizierte Jugenddirigenten und natürlich Spaß. Dieser ist für eine erfolgreiche Jugendarbeit unerlässlich und so gehören die vielen Freizeitaktivitäten wie Ausflüge, Probenwochenenden oder Nachtwanderungen genauso zum Konzept, wie exzellente Probenarbeit und kontinuierliche Weiterbildung.

Die Schörzinger Musiker feiern ihr Doppeljubiläum vom 15. bis 17. Juni mit Festkonzert, Partynacht, Jugendwertungsspiele und noch vielem mehr. Außerdem hat der Verein eine 90-seitige Festschrift aufgelegt, in der nicht nur die Geschichte des Vereins und des Ortes, sondern auch das Wirken verschiedener Funktionäre abgebildet wird. Außerdem bekommen hier auch das Jubiläumsfest und die verschiedenen Veranstaltungen genügend Raum.

Weitere Information zum Jubiläum gibt es auch im Internet unter mv-schoerzingen.de.

Das Festwochenende beginnt am Freitag, 15. Juni , mit dem Altkameradentreffen des Blasmusikkreisverbandes Zollernalb. Um 19.30 Uhr erfolgt der Fassanstich, für musikalische Unterhaltung sorgen die Musikvereine aus Wellendingen, Dormettingen, Gosheim und Bitz.

Am Samstag, 16. Juni , beginnen die Jugendwertungsspiele bereits um 8.30 Uhr in der Hohenberghalle. Das große Festkonzert steigt um 18 Uhr ebenfalls in der Hohenberghalle. Zu Gast sind hier die Junge Bläserphilharmonie Zollernalb und Harmonie St. Jan Kildern aus Holland. Ab 21 Uhr lädt die Partyband "Hautnah" zur Wasenparty.

Am Sonntag, 17. Juni , gehen um 8.30 Uhr die Jugendwertungsspiele weiter. Ab 10.30 Uhr lockt der Frühschoppen ins Festzelt, wo es danach auch Mittagessen gibt. Um 13.30 Uhr tritt ein Massenchor vor dem Festzelt auf, anschließend geht es für den Festumzug durch den Ort. Danach gibt es Unterhaltung im Festzelt. Um 17 Uhr ist Bekanntgabe der Noten für die Jugendwertungsspiele.