Anzeige: Jubiläum Feuerwehr Todtnauberg

Sonderveröffentlichung, , . , Nummer 168

Mit einem Festwochenende begeht die Todtnauberger Freiwillige Feuerwehr ihr 125-jähriges Jubiläum. Im Juli 1900 waren 61 Männer der damals neu gegründeten Freiwilligen Feuerwehr beigetreten und hatten sich verpflichtet, nicht vor vier Jahren wieder auszutreten – und eine Mütze auf eigene Kosten anzuschaffen.

Lesen Sie auch

Am 5. August 1900 erfolgte unter Bürgermeister Cornel Rotzinger die Gründungsversammlung der Freiwilligen Feuerwehr auf dem Rathausplatz durch 67 Freiwillige, darunter etliche Mitglieder der bis dahin bestehenden staatlich angeordneten Pflichtfeuerwehr. So steht es in der Chronik „Tradition in Blau“, die zum 100-jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Todtnauberg herausgegeben wurde.

Die Aktiven treffen sich jeweils am ersten Montag des Monats für ihre Übungsabende am Gerätehaus. Und dort im Gemeinschaftsraum finden gerade auch die Vorbereitungen für das große Jubiläumsfest am 25. Juli bis 27. Juli statt. Abteilungskommandant Manuel Schneider steckt mit seinem Team seit vielen Tagen in der organisatorischen Vorbereitung fürs Fest, denn das Jubiläum wird am kommenden Wochenende im und am Todtnauberger Kurhaus groß gefeiert.

Der Abteilungskommandant freut sich sehr, dass er hier auf die Unterstützung der Todtnauberger Vereine zählen kann. Mit Feiern kennen sich die Berger Floriansjünger aus, denn jeden „erschde Sunndig“ im September organisieren sie das beliebte Feuerwehrfest auf der Berger Höh, auf das allerdings in diesem Jubiläumsjahr verzichtet wird. Am Freitag, 25. Juli, ab 20.30 Uhr startet das Fest-Wochenende mit einer Partynacht mit „Prof. Alban und die Heimleuchter“, Samstagabend ab 20 Uhr gibt es eine Brass-Night mit „BlechBengel & Grundsolide“ und Barbetrieb. Karten für die Veranstaltungen gibt es an der Abendkasse oder im Vorverkauf bei Bergfried Café + ein Zimmer, Avia-Tankstelle Todtnau und Tankstelle Auto Wissler Aftersteg. Der Sonntag, 27. Juli, ist der „Festsunndig“, hier startet der Kirchzug um 9 Uhr zum Feldgottesdienst hinter dem Bergwachtgebäude, ab 11 Uhr gibt es ein Frühschoppenkonzert der Todtnauberger Trachtenkapelle mit Festakt im Kurhaus. Nachmittags spielen die Feuerwehrmusik Mambach und die St. Ulricher Musikanten auf. Am Sonntag findet auch eine Fahrzeugausstellung aller Blaulichtorganisationen statt, hier macht das DRK aus Schopfheim mit, die Bergwacht Notschrei ist ebenso dabei wie die Polizei. Aus Weil am Rhein rollen Oldtimer-Feuerwehrfahrzeuge an. Für die Verköstigung mit einer großen Auswahl an Kulinarischem sorgen verschiedene Köche im Kurhaus, wo es auch einen Wein- und Bierbrunnen geben wird.