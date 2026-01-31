Anzeige: JOBkLAHR 2026

Die Berufsinformationsmesse JOBkLAHR 2026 öffnet am 6. und 7. Februar zum dritten Mal ihre Türen. Rund 70 Aussteller aus der Region präsentieren sich in den Hallen des Bürgerparks Lahr.
Motivierend, regional, praxisnah – das sind Stichworte, die perfekt zur Messe JOBkLAHR passen. Am 6. und 7. Februar präsentieren sich rund 70 Aussteller aus der Region in Lahr und bieten Schülern, Eltern sowie jungen Berufseinsteigern die perfekte Gelegenheit, sich über Ausbildungs- und Karrierewege zu informieren. Von mittelständischen Unternehmen wie FAT-Flachdachbau über regionale Player wie dem E-Werk Mittelbaden bis hin zu global agierenden Konzernen wie Schaeffler Technologies – die Bandbreite ist enorm.