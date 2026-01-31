Anzeige: JOBkLAHR 2026

Die Berufsinformationsmesse JOBkLAHR 2026 öffnet am 6. und 7. Februar zum dritten Mal ihre Türen. Rund 70 Aussteller aus der Region präsentieren sich in den Hallen des Bürgerparks Lahr.

Motivierend, regional, praxisnah – das sind Stichworte, die perfekt zur Messe JOBkLAHR passen. Am 6. und 7. Februar präsentieren sich rund 70 Aussteller aus der Region in Lahr und bieten Schülern, Eltern sowie jungen Berufseinsteigern die perfekte Gelegenheit, sich über Ausbildungs- und Karrierewege zu informieren. Von mittelständischen Unternehmen wie FAT-Flachdachbau über regionale Player wie dem E-Werk Mittelbaden bis hin zu global agierenden Konzernen wie Schaeffler Technologies – die Bandbreite ist enorm.

Ein besonderes Merkmal der JOBkLAHR ist ihr starker regionaler Fokus: Alle Aussteller kommen aus der direkten Umgebung und sind bequem mit dem Bus erreichbar. „Die Schüler kennen die Räumlichkeiten des Bürgerparks – das schafft ein vertrautes Gefühl und ermöglicht es ihnen, sich ganz auf die Gespräche mit den Unternehmen zu konzentrieren“, erklärt das Team der Veranstaltunsplanungsfirma T.EVENT. Kein langes Suchen, kein Zeitverlust – stattdessen direkter Austausch mit Ausbildern, Personalverantwortlichen und Azubis.

Kooperation mit Schulen und der Agentur für Arbeit

Damit der Besuch noch effektiver wird, arbeiten die Veranstalter eng mit Schulen und der Agentur für Arbeit zusammen. Die Jugendlichen werden im Vorfeld gezielt auf die Messe vorbereitet – sei es durch Unterrichtseinheiten oder die interaktive Plattform www.jobklahr.de. Dort finden sie nicht nur den Messeplan, sondern auch Infos zu den Ausstellern, so dass sie sich bereits vorab orientieren können.

Das Team der Veranstaltunsplanungsfirma T.EVENT blickt optimistisch auf die dritte Auflage der „JOBkLAHR 2026“. Foto: T.EVENT

Ein besonderes Highlight: die Messechallenge. Statt nur Kugelschreiber zu sammeln, werden die Besucher mit attraktiven Preisen wie einem iPad, Gutscheinen der Lahrer Werbegemeinschaft oder Kinotickets motiviert, sich aktiv auf Informationssuche zu begeben. „Wir wollen, dass die Jugendlichen nicht nur durch die Hallen laufen, sondern echte Einblicke gewinnen – und vielleicht sogar ihren Traumjob entdecken“, so Taner Demiralay, Veranstalter der Messe und Leiter der Firma T.EVENT.

Die JOBkLAHR richtet sich nicht nur an Schüler, sondern auch an Eltern, junge Berufseinsteiger oder alle, die noch einmal in Ruhe stöbern möchten. Die Türen sind an beiden Tagen von 9 bis 14 Uhr geöffnet. Wer eine Pause braucht, kann sich im Messecafé bei Kaffee und Kuchen stärken – oder einfach in lockerer Atmosphäre mit Ausstellern ins Gespräch kommen.

Inspiration statt Branchen-Schubladen

Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal der JOBkLAHR: Die Aussteller sind nicht nach Branchen sortiert. „Wir möchten, dass die Besucher auf dem Weg zu ihrem Wunschunternehmen zufällig auf neue Ideen stoßen“, erklärt das Organisationsteam. Vielleicht entdeckt jemand beim Vorbeigehen an einem Stand plötzlich eine völlig neue Berufsperspektive – genau das ist der Sinn der Messe JOBkLAHR.

Über 1000 Anmeldungen – jetzt mitmachen!

Schon jetzt haben sich mehr als 1000 Schüler für die Messe angemeldet – doch es gibt noch viel Platz für weitere Besucher. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht zwingend erforderlich, aber für Schulklassen empfohlen.

Das Team der JOBkLAHR freut sich auf zwei spannende Tage voller Informationen, Begegnungen und vielleicht sogar der ein oder anderen Berufsentscheidung. Vorbeikommen lohnt sich definitiv!