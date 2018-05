Anzeige Jetzt laufen sie wieder

Trotz aller Arbeit ist Dieter Franke auch stolz auf den Neckartal-Marathon, dessen Streckenführung von den Teilnehmern stets als besonders schön beschrieben wird. Gut 95 Prozent der Läufer kommen übrigens aus dem Kreis Rottweil. Franke würde sich über die Teilnahme weiterer Firmenmannschaften freuen.

"Stars", so merkt er an, laufen in der Regel nicht in Oberndorf. Ganz bewusst habe man das Startgeld moderat gehalten und keine hohen Preisgelder ausgelobt. So sei gewährleistet, dass niemand von sonst wo anreise, gegen den die übrigen Teilnehmern gar keine Chance hätten.

Neu ist seit dem vergangenen Jahr die Startzeit für den Schülerlauf. Es geht um 12.45 Uhr – nach dem Hauptlauf – los. Dann kann die Siegerehrung der Schüler in jene der Aktiven mit eingebunden werden. Zeitgleich mit dem Halbmarathon starten um 10 Uhr an der Neckarhalle auch wieder die Läufer des Fitnesslaufs (zehn Kilometer).

Die Sieger bekommen kleine Laufschuhe in den Farben Bronze, Silber und Gold – je nach Platzierung.

Nachmeldungen werden am Veranstaltungstag von 7.30 bis 9 Uhr im Wettkampfbüro angenommen. Die Startnummern werden am Lauftag ab 7.30 Uhr im Wettkampfbüro im Foyer der Neckarhalle ausgegeben. Umkleidemöglichkeiten sowie Duschen und Toiletten stehen in der Neckarhalle im Stadion und im Turnerheim des TVO zur Verfügung.