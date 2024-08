Auch in diesem Jahr ist der Markt auf Mittelhofen und in der Josef Deuberstraße zu finden. Neu dabei ist, dass auch Stände vor dem Rathaus und unter der Lindenallee stehen und somit ein Rundweg angeboten werden kann.

Der Markt vom 7. bis 8. September ist ein absolutes Muss für Kenner und Liebhaber individueller Keramik und attraktiven Kunsthandwerks. Sein exzellentes Angebot ist in der Region bekannt und zieht viele Besucher nach Melchingen. Für die kleinen Werkstätten mit ihren großartigen Arbeiten ist er ein Höhepunkt im Jahr.

Auf dem Markt finden die Besucher hochwertige handgearbeitete Werke und bekanntes Kunsthandwerk. Dessen Stil hat sich geändert und weiterentwickelt. Viele Werkstätten waren schon öfters in Melchingen, neue kommen hinzu. Spannendes und Interessantes wird geboten. Bereits bekanntes Kunsthandwerk wird vom Publikum erwartet. Die Handwerker entdeckten neues, erforschten Fremdes und arbeiteten ihre eigenen Ideen in ihre Werke ein. Es entstanden neue Ideen, neues Design, neue Farben, und trotzdem bleibt die Beständigkeit im Können, in der Perfektion in der Technik.

Fertigkeiten und Professionalität im Handwerk, Formvollendung im Äußeren, Sinn für Ästhetik zeichnen die Produkte aus. Hier trifft Zeitloses auf Zeitgeist und Modisches ergänzt Unvergängliches. So findet man auf dem Markt schöne Accessoires, passende Bilder oder interessante Objekte für Wohnung und Garten, ausgefallene Kleidung oder feine Schmuckstücke.

Keramik, Holz, Leder, Metall – die Auswahl ist vielseitig. Individualität und Einzigartigkeit zeichnen die Arbeiten aus. Jedes Stück ist anders, nichts ist gleich, die Angebote unterscheiden sich wohltuend von der Uniformität der Massenware. Jedes Stück ist ein Unikat.

Wer möchte kann einigen Handwerkern bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen. Bei Simona Stöwer können Kinder aus Ton ihre Fantasie gestalten. Großer Spaß für die Kleinen gibt es auch bei Biggis Kreativangeboten: Mit Textildruck oder Bemalung können tolle Sachen geschaffen werden. Der Sänger und Liedermacher Chris Simmance untermalt die Veranstaltung mit seinen Liedern.

Die Melchinger Vereine bieten auch dieses Jahr den Gästen Gutes aus Küche und Keller. Die Feuerwehr im Hof der Firma Himel, die Narhalla, auf dem Parkplatz des Theater Lindenhof, stellen in diesem Jahr wieder Verpflegungszelte. Der Albverein bewirtet seine Gäste in und vor der Festhalle, die Pfadfinder bauen ihre Jurte in der Mittelhofenstraße auf.

Der Markt ist Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet.