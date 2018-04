Anzeige Jedem der richtige Sprit

Und wie? Der Radfahrer muss gelegentlich essen und trinken – E-Bike und Pedelec brauchen Strom. Sowohl Fahrer als auch Gefährt können sich künftig bei den Traufgänge-Gastgebern mit dem jeweils erforderlichen "Treibstoff" eindecken, und das verdanken sie den beiden Albstädter Genossenschaftsbanken, den Albstadtwerken und Albstadt Tourismus. Die statten die sechs Traufgänge-Gastgeber mit E-Bike-Ladestationen aus – das Onstmettinger Nägelehaus, die Laufener Traufganghütte Brunnental, das Alte Bahnhöfle in Truchtelfingen sowie die drei Ebinger Traufgänge-Gastgeber, der Gasthof zum Süßen Grund, das Café Früholz und das Brauhaus Zollernalb in und bei Ebingen, bieten in Zukunft auch Sprit für den Elektromotor an. Neben all dem, was sie bisher schon auszeichnet: gute Küche aus regionalen Produkten, die richtige Kombination von Kohlehydraten, Proteinen und Vitaminen sowie Serviceleistungen für Biker wie über-dachte Abstellmöglichkeiten für Fahrräder und Gepäck, Fahrrad-Reparatursets mit den wichtigsten Werkzeugen für die kleine Reparatur, Informationen zur nächsten Fahrradwerkstatt und natürlich isotonische Getränke.

Bei der Auswahl der neuen "Tankstellen" haben die Spender auf Qualität geachtet: Die E-Bike Ladestationen der Firma Bike-Energy aus Österreich sind mehr als nur simple Steckdosen – diese stellen eine Einladung an Diebe dar, können hochgefährliche Lichtbögen erzeugen und zu Stolperfallen infolge von Kabelgewirr werden. Bike-Energy hält eigene Ladekabel bereit, die mit Akkus der gängigen Marken Bosch, Yamaha, Impulse_U und Giant Y kompatibel sind und während der Öffnungszeiten kostenlos beim Gastronomen ausgeliehen werden können. Was zugleich bedeutet, dass der E-Biker sein Heimladegerät zu Hause lassen und so Gewicht sparen kann.

Die Ladekabel von Bike-Energy sind absolut wetterfest und outdoortauglich, sie laden fast doppelt so schnell wie das Heimladegerät des Rad-Systemherstellers, und während des Ladevorgangs bleibt der Akku versperrt am Rad, so dass die Versuchung für Langfinger entfällt. Der Akkutyp wird automatisch erkannt und so schonend geladen, dass der Ladevorgang die Lebensdauer verlängert.